Онлайн-магазини блокують платежі випущеними в Росії картками китайської системи UnionPay

У власників карток китайської платіжної системи UnionPay, випущених у Росії, виникли проблеми з оплатою товарів в інтернет-магазинах, розташованих за межами РФ.

Як пише російький Комерсант, попит на карти китайської UnionPay продовжує зростати.

Так, кількість емітованих карт системи в РФ на сьогоднішній день близько півмільйона, що вдесятеро більше, ніж на початок березня. Істотна частина їх – віртуальні, тобто передбачають використання для оплати товарів в інтернет-магазинах.

Але багато іноземних магазинів та його банки-еквайєри відсікають будь-які платежі з карт, випущених у РФ, зокрема і UnionPay.

При цьому, як зазначається, вплинути на цю ситуацію могла б сама платіжна система, поставивши вимогу від еквайєрів на місцях виконувати зобов'язання, проте UnionPay не втручається в ситуацію і не дає коментарів з цього приводу.

На початку березня міжнародні платіжні системи, найбільші з яких Visa та Masterсard, вирішили призупинити роботу в РФ. Карти перестали працювати за кордоном, у тому числі для покупок в іноземних онлайн-магазинах. Із міжнародних платіжних систем на ринку РФ залишилася лише UnionPay. Вона працює у 180 країнах, у тому числі в США та ЄС.

"У неофіційних бесідах банкіри розповідають, що проблема в іноземних онлайн-магазинах, які на тлі конфлікту РФ з Україною вирішили просто не обслуговувати росіян, хоч санкції цього й не передбачають. Такі гравці дають розпорядження банкам-еквайєрам не проводити платежі за картами, випущеними в РФ, незалежно від платіжної системи", – пише видання.