Система моніторингу радіації в Зоні відчуження досі не працює, – ДАЗВ

Робота системи моніторингу радіаційного фону у Зоні відчуження досі не відновлена.

Про це заявив голова Державного агентства з управління зоною відчуження Євген Крамаренко на брифінгу, переає Укрінформ.

"У нас до цього часу не працює система моніторингу радіації у Зоні відчуження. По-перше, зникли сервери, які обробляли цю інформацію, а по-друге, поки не з'явиться електроенергія і працівники не отримають дозволу від Збройних Сил на відвідування точок моніторингу, ми не зрозуміємо, яка шкода завдана", – сказав Крамаренко.

Він додав, що наразі відновлено дозиметричний контроль на КПП "Дитятки" та "Лелів", також дозиметристи точково перевіряють радіаційний фон у приміщеннях і на Чорнобильський АЕС.

"Яка ситуація у всій зоні, ми зрозуміємо, коли у нас всі датчики запрацюють, або, якщо на відновлення потрібен буде тривалий час, необхідно, щоб наші працівники вручну встановили, чи є десь радіаційна аварія чи нема. Ми зараз сказати точно не можемо, що там повністю безпечно", – зазначив очільник ДАЗВ.

Як повідомлялося, у період з 24 лютого по 31 березня всі об’єкти ДСП "Чорнобильська АЕС" та об’єкти у Зоні відчуження були захоплені військовими підрозділами РФ. 31 березня загарбники залишили територію промислового майданчика ЧАЕС.