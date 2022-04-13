Грошова маса за березень зросла на 2,6%, – НБУ

Грошова маса в Україні (агрегат M3) у березні збільшилася на 2,6% – до 2,08 трлн грн після зниження на 0,8% у лютому, коли Росія 24 лютого розв'язала війну

Про це повідомив Національний банк України, передає Інтерфакс-Україна.

За даними НБУ, депозити за минулий місяць зросли на 3,6% після спаду на 4,6% місяцем раніше, сталося це за рахунок стрибка гривневих депозитів відразу на 7,5% – до 987,4 млрд грн після зниження на 4,6 % у лютому, тоді як депозити у валюті, що скоротилися на 5,4% у лютому, у березні зменшилися ще на 3,9% – до 457,9 млрд грн.

НБУ зазначає, що грошова база (резервні кошти) у березні впала на 7,3% – до 733 млрд грн після стрибка на 14,1% у лютому.

При цьому кошти в обігу поза банками (M0) за минулий місяць збільшилися лише на 0,2% – до 635,9 млрд грн після зростання на 8,8% у лютому, тоді як резервні гроші банків скоротилися на 37,8% – до 97,1 млрд грн після стрибка на 42,8% у лютому.

Банки за минулий місяць наростили вкладення в депозитні сертифікати з 67,6 млрд грн до 141,8 млрд грн і готівку в касах – з 31,6 млрд грн до 49,1 млрд грн, вивівши обидва показники на рівень вище, ніж на кінець січня.

Обсяг кредитів у березні зменшився на 0,3% – до 1,03 трлн грн після зниження на 2% у лютому, при цьому темпи зниження минулого місяця були однаковими як для гривневих (761,1 млрд грн), так і для валютних кредитів (269,9 млрд грн), однією з причин чого є фіксація курсу. У лютому ситуація була іншою: якщо гривневі кредити збільшились на 2,1%, то валютні впали на 12%.

Загалом за перший квартал цього року грошова маса в Україні збільшилася на 0,6%, база – на 10,6%, готівка поза банками – на 9,4%.

Депозити в гривні за січень-березень скоротилися на 2,7%, у валюті – на 3,4%, тоді як гривневі кредити зросли на 3,2%, а валютні – на 7,4%..