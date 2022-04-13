Єврокомісія виділяє 9 мільйонів євро на психологічну допомогу українським біженцям

Європейська комісія оголосила про виділення 9 млн євро на надання людям допомоги, пов'язаної з послугами в галузі психічного здоров'я та психологічних травм.

Про це заявила член ЄК з охорони здоров'я Стелла Кіріакідіс, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми повинні надавати необхідну психіатричну та психологічну підтримку всім, хто її потребує. Завдяки цьому додатковому фінансуванню ми забезпечимо швидке надання цієї допомоги на місцях за сприяння наших партнерських організацій", – сказала Кіріакідіс.

У комюніке Єврокомісії повідомляється, що це фінансування ЄС дозволить Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста та неурядовим організаціям підтримувати медичних працівників у виконанні їхніх завдань. Це також дасть можливість надавати послуги із захисту психічного здоров'я у вигляді першої психологічної допомоги та консультування біженців їхніми рідними мовами.