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Виробник кави Lavazza припиняє роботу в Росії

lavazza,лавазза

Італійський виробник кави Lavazza заявив про рішення призупинити всю свою діяльність в Росії, а також тимчасово припинити розповсюдження в Україні.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.

Lavazza заявила, що їй доведеться подолати "надзвичайно складний і складний" 2022 рік через зростання цін на сировину.

"Насамперед зелена кава, а також упаковка, енергія, логістика – і ризики, пов’язані з драматичною нинішньою геополітичною ситуацією", – сказав генеральний директор Антоніо Баравалле.

Підвищення цін в основному було пов’язано з проблемами глобального ланцюга поставок і збитками, спричиненими погодними явищами, додала туринська група.

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