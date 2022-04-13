Виробник кави Lavazza припиняє роботу в Росії
Італійський виробник кави Lavazza заявив про рішення призупинити всю свою діяльність в Росії, а також тимчасово припинити розповсюдження в Україні.
Про це йдеться в повідомленні компанії, передає Reuters.
Lavazza заявила, що їй доведеться подолати "надзвичайно складний і складний" 2022 рік через зростання цін на сировину.
"Насамперед зелена кава, а також упаковка, енергія, логістика – і ризики, пов’язані з драматичною нинішньою геополітичною ситуацією", – сказав генеральний директор Антоніо Баравалле.
Підвищення цін в основному було пов’язано з проблемами глобального ланцюга поставок і збитками, спричиненими погодними явищами, додала туринська група.
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