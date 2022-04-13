"Укрзалізниця" отримала ще 15 пристроїв Starlink

"Укрзалізниця" отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink. Системи залізничникам надала одна з найбільших IT-компаній України N-iX.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Компанія отримала 10 пристроїв Starlink першого покоління та 5 – другого.

"Залізниця стала першою державною компанією, яка під час війни почала використовувати Starlink. Першу станцію ми отримали на початку березня – одразу після Михайла Федорова", – зазначив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Він також додав, що зазначені системи використовуються для стабільного та надійного зв’язку критичних системи, які забезпечують роботу залізниці.

"Попереду в нас ще багато діджитальних проєктів. Нам та нікому, крім нас, відновлювати все, що будо зруйновано війною. Це можливість побудувати нові надсучасні системні рішення", – підкреслив Камишін.

Starlink – це глобальна супутникова система для доступу до інтернету у важкодоступних куточках Землі. Вона працює через розташовані на орбіті супутники. Такий інтернет забезпечує швидке й безперебійне з'єднання, його не можна відключити або зламати.

N-iX – це одна з найбільших IT-компаній України, заснована у 2002 році. N-iX об’єднує понад 1700 фахівців та надає послуги з розробки програмного забезпечення та експертизи в хмарних рішеннях, інженерії даних та інших новітніх технологіях. Компанія має офіси у США, Швеції, Мальті, Польщі, Болгарії та Україні.