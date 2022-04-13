БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
902 відвідувача онлайн
Новини
306 0
росія (13633) Сбербанк (289) платежі (297)

Клієнти російського "Сбєрбанку" втратили можливість оплачувати покупки смартфонами

телефон,смартфон

Найбільший в РФ "Сбєрбанк" визнав, що безконтактна оплата картками російської системи "Мир" зі смартфонів через SberPay в офлайн-магазинах більше не працює.

У пресслужбі банку пояснили це "рішенням технічного партнера", повідомляє російський Інтерфакс.

"У зв'язку з рішенням технічного партнера використання карток в електронному гаманці SberPay (NFC) обмежено", – повідомили в банку.

Водночас поки що здійснювати оплату товарів та послуг в офлайн-магазинах з карток "Сбєрбанку" за допомогою смартфона можна, додавши картку "Мир" до сервісів Mir Pay або Samsung Pay.

Як повідомлялося, США 6 квітня запровадили блокуючі санкції щодо російських "Сбєрбанку" та "Альфа банку". Вони передбачають "заморожування" активів у США, а також заборону американським громадянам проводити будь-які операції з банком. Повністю американські санкції набувають чинності саме в середу, 13 квітня.

Раніше з App Store та Google Play було видалено ряд мобільних додатків "Сбєрбанку", зокрема SberPay.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 