Рада з фінансової стабільності закликала мінімізувати емісійне фінансування бюджету

З метою збереження фінансової стабільності емісійне фінансування державного бюджету Національним банком України має бути і надалі мінімізовано.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України за підсумками засідання Ради з фінансової стабільності.

"Члени РФС погодилися, що для збереження фінансової стабільності емісійне фінансування державного бюджету Національним банком має бути і надалі мінімізовано. Для досягнення цього потрібно продовжувати докладати зусиль для залучення офіційного фінансування від міжнародних партнерів на пільгових умовах, а також дотримуватися максимально можливої економії бюджетних ресурсів і міжнародних резервів в умовах воєнного стану", – йдеться у повідомленні.

Водночас члени РФС наголошують, що збільшення бюджетних видатків має відбуватися насамперед на пріоритетні напрями – забезпечення обороноздатності країни та соціального захисту населення, водночас надання податкових пільг має носити виключний, а не всеохоплюючий характер.

РФС відзначає, що у першому кварталі доходи бюджету вдалося підтримати за рахунок авансових виплат дивідендів державними підприємствами та перерахування прибутку НБУ. З урахуванням очікуваних обмежених надходжень у другому кварталі все вагомішою є подальша підтримка від міжнародних донорів.

Водночас члени РФС констатували, що внаслідок широкомасштабної агресії Росії проти України значно зріс рівень усіх ризиків, які впливають на стабільність фінансової системи. Відповідно значно зростає обсяг бюджетних витрат на підтримку бізнесу та поступове відновлення економіки.

Члени РФС також відзначили стійкість фінансової системи у поточних умовах, якій сприяли реформи фінансового сектору останніх років та вчасні антикризові заходи регуляторів з початку війни.

"Ліквідність банківського сектору є високою – обсяг коштів клієнтів в усіх валютах збільшився на 41 млрд грн з початку військових дій. З березня зростають гривневі кредити бізнесу. Згідно з опитуваннями великих банків у другому кварталі вони планують надати 68 млрд грн позик бізнесу, переважно с/г виробникам та із використанням державних програм", – зазначається у повідомленні.

"Загалом більшість системних ризиків фінансового сектору хоча й перебувають на високих рівнях, проте залишаються контрольованими завдяки спільним діям державних органів та установ", - констатує РФС.

Рада з фінансової стабільності створена в березні 2015 року указом президента України і є форумом для фахового обговорення системних ризиків, що загрожують фінансовій стабільності держави.