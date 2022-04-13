БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
924 відвідувача онлайн
Новини
178 0
Кабмін (7634) робота (807) переселенці (437)

Кабмін виділив перші 200 мільйонів на компенсації за працевлаштування переселенців

зарплата

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 200 млн грн з резервного фонду державного бюджету для виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне розпорядження №282-р від 12 квітня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Міністерству економіки доручено до кінця року подати звіт про використання виділених коштів.

Як повідомлялося, з 1 квітня уряд почав прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу осіб, переміщених усередині країни через розв'язану Росією війну. Такі підприємці зможуть протягом двох місяців отримувати по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 