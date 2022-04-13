Кабмін виділив перші 200 мільйонів на компенсації за працевлаштування переселенців

Кабінет міністрів виділив Міністерству економіки 200 млн грн з резервного фонду державного бюджету для виплати компенсацій роботодавцям за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб.

Відповідне розпорядження №282-р від 12 квітня оприлюднене на офіційному урядовому порталі.

Міністерству економіки доручено до кінця року подати звіт про використання виділених коштів.

Як повідомлялося, з 1 квітня уряд почав прийом заявок від бізнесу, який бере на роботу осіб, переміщених усередині країни через розв'язану Росією війну. Такі підприємці зможуть протягом двох місяців отримувати по 6,5 тис. грн за кожного працевлаштованого переселенця.