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Велика Британія (1174) росія (13633) санкції (4101) сталь (373)

Велика Британія заборонить імпорт російської сталі з завтрашнього дня

санкции

Велика Британія має намір 14 квітня запровадити обмежувальні заходи на імпорт сталі та заліза з РФ, а також на експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів.

Про це йдеться у заяві британського уряду, передає Інтерфакс-Україна. 

"Із завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російських заліза та сталі, а також експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів, які надзвичайно потребує Путін", – заявила очільниця МЗС країни Ліз Трасс.

Зазначається, що відповідна пропозиція буде передана на розгляд британського парламенту. Вона також передбачає заборону експорту в РФ квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.

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