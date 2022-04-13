Велика Британія заборонить імпорт російської сталі з завтрашнього дня

Велика Британія має намір 14 квітня запровадити обмежувальні заходи на імпорт сталі та заліза з РФ, а також на експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів.

Про це йдеться у заяві британського уряду, передає Інтерфакс-Україна.

"Із завтрашнього дня ми забороняємо імпорт російських заліза та сталі, а також експорт квантових технологій та вдосконалених матеріалів, які надзвичайно потребує Путін", – заявила очільниця МЗС країни Ліз Трасс.



Зазначається, що відповідна пропозиція буде передана на розгляд британського парламенту. Вона також передбачає заборону експорту в РФ квантових технологій, сучасних матеріалів та предметів розкоші.