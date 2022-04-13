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інфляція (683) росія (13633)

Російський чиновник визнав можливість стрибка цін в Росії на 20%

рубль

Інфляція в Росії за підсумками 2022 може бути в діапазоні від 17% до 20%.

Про це заявив очільник Рахункової палати РФ Олексій Кудрін під час виступу в Раді Фередації, передає Інтерфакс.

"Ми перейшли до іншого темпу інфляції, який цього року буде високим, швидше за все до 20%, можливо в діапазоні від 17% до 20%", – зазначив він.

Як повідомлялося, інфляція в РФ у березні розігналася до 7,61% після 1,17% у лютому та 0,99% у січні. Це максимальний показник із січня 1999 року, коли інфляція становила 8,38%.

Раніше голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін повідомив, що російський уряд прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.

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Я думаю, відсотків 60-80 до кінця року.
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13.04.2022 21:55 Відповісти
Здохните, кацапы, от голода!
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13.04.2022 22:49 Відповісти

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