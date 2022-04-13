Кілька країн Євросоюзу блокують запровадження ембарго на імпорт російської нафти, – МЗС Литви

Деякі країни Євросоюзу під час переговорів про запровадження ембарго на постачання нафти з Росії висловилися категорично проти цього.

Про це заявив міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Поки що у нас сильна протидія з боку кількох країн, але проект шостого пакету (санкцій, – ред.), підготовку якого розпочала Єврокомісія, містить пропозиції щодо нафти. Вони можуть бути виключені категоричним вето, але переговори тривають", – уточнив міністр.

Водночас він не назвав, які країни не підтримують запровадження таких санкцій проти Росії.

За даними видання The Wall Street Journal, Євросоюз, який уже вирішив відмовитися від російського вугілля, планує зробити питання ембарго на російську нафту ключовим у рамках нового пакету санкцій проти Москви. Однак Німеччина продовжує чинити опір ініціативі про заборону російської нафти, тоді як європейські чиновники не хочуть переходити до радикальних заходів до кінця президентських виборів у Франції.

Через це розглядається можливість запровадження часткових обмежень – запровадження ембарго в кілька етапів, мита на імпорт російської нафти для скорочення попиту, а також переведення частини платежів на умовно-депозитний рахунок, щоб Росія мала можливість здійснювати лише обмежену кількість платежів, кажуть європейські чиновники.

Як повідомлялося, Євросоюз 8 квітня ухвалив п'ятий пакет економічних санкцій проти Росії з кінця лютого. У тому числі він передбачає відмову від російського вугілля до серпня.