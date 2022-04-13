Понад 150 тисяч вагонів у Росії простоюють через санкції

У РФ у простої перебувають понад 150 тис. порожніх залізничних вагонів через зміну напрямів вантажопотоків унаслідок санкцій проти Росії.

Про це йдеться в офіційній відповіді, підготовленій Мінекономіки РФ спільно з Мінтрансом, Мінфіном та ФМС Росії на запит голови комітету Ради федерації з економічної політики Андрія Кутєпова, передає "Комерсант".

"Зміна напрямів вантажопотоків, викликана санкційними обмеженнями, кон'юнктура ринків, що швидко змінюється, створюють скупчення незатребуваного вагонного парку. Наразі на мережі ВАТ "Російські залізниці" понад 150 тис. порожніх вагонів простоює без вантажних операцій. Це негативно впливає на експлуатаційну обстановку, ускладнює просування завантажених вагонів", – йдеться у документі.

Як зазначає видання, у Мінтрансі РФ вважають, що для забезпечення максимальної стабільності вантажних перевезень було б доцільно, щоб оператори рухомого складу провели оцінку парку вагонів, який фактично буде залучено до перевезень вантажів, а також визначити кількість вагонів для відстою на підставі проведеного аналізу.

У заяві додається, що до мережі залізниць примикає понад 440 промислових підприємств та підприємств промислового залізничного транспорту, які мають шляхи для відстою вагонів місткістю понад 63 тис вагонів.