БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
924 відвідувача онлайн
Новини
1 209 3
Велика Британія (1174) Медведчук (355) санкції (4101)

Велика Британія запровадила санкції проти Медведчука та двохсот російських бізнесменів

лондон,бен,велика,британія,біг

Велика Британія внесла у санкційний список ще 206 олігархів та бізнесменів з Росії.

Як повідомляється на сайті британського уряду, тепер в нього входить 1206 фізосіб, пов'язаних з РФ.

Зокрема, з 13 квітня до санкційного списку внесені російські мільярдери Вагіт Алєкперов, Владімір Євтушенков, Ігор Кесаєв, Міхаіл Бабаков та Андрєй Бокарєв.

Також до списку увійшли затриманий напередодні СБУ Віктор Медведчук, голова РЖД Владімір Якунін та інші.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ого
показати весь коментар
13.04.2022 17:54 Відповісти
Благослови боже, Англию!
показати весь коментар
13.04.2022 22:48 Відповісти
Дякуємо!
показати весь коментар
14.04.2022 09:49 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 