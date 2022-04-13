Велика Британія запровадила санкції проти Медведчука та двохсот російських бізнесменів
Велика Британія внесла у санкційний список ще 206 олігархів та бізнесменів з Росії.
Як повідомляється на сайті британського уряду, тепер в нього входить 1206 фізосіб, пов'язаних з РФ.
Зокрема, з 13 квітня до санкційного списку внесені російські мільярдери Вагіт Алєкперов, Владімір Євтушенков, Ігор Кесаєв, Міхаіл Бабаков та Андрєй Бокарєв.
Також до списку увійшли затриманий напередодні СБУ Віктор Медведчук, голова РЖД Владімір Якунін та інші.
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