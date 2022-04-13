"Київстар" запустив послугу сповіщення про появу в мережі абонента, з яким був втрачений зв'язок

Мобільний оператор "Київстар" запустив сервіс SMS-сповіщення "Знову в мережі", щоб абоненти могли дізнатися, що їхні рідні або друзі з'явилися в зоні доступу оператора.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Для того, щоб отримати сповіщення про появу абонента в мережі, необхідно надіслати на його номер SMS-повідомлення зі спецкодом *D# та будь-яким текстом.



Зазначається, що сервіс має пролонговану дію: заявка залишається активною упродовж п'яти днів. Якщо за цей час абонент не виходить на зв'язок, оператор повідомить про це та запропонує повторно надіслати запит.

Так, абоненти "Київстару" зможуть отримати повідомлення про появу в мережі абонентів усіх українських операторів.



Водночас оператор наголошує: якщо абонент протягом декількох днів не виходить на зв'язок, потрібно подати заяву до Національної поліції України.



У компанії також додали, що існують програми, які за попередньою згодою абонента дозволяють бачити через геолокацію його місцезнаходження. Серед таких сервісів – "Мобільна безпека". Крім того, застосунок у разі втрати гаджета дозволяє віддалено видаляти з нього інформацію.



Ще одна програма, що дозволяє бачити місцезнаходження рідних, – STARFind. Він працює навіть із вимкненим GPS та доступний лише для абонентів "Київстару".