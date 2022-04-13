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росія (13633) санкції (4101)

В уряді РФ визнали "просідання" економіки на 11%

россия,флаг,прапор,росія

Віцепрем’єр-міністр РФ Андрій Білоусов заявив, що в РФ розпочалося "просідання" економіки, яке становить до 11%.

Про це він заявив під час виступу в Раді Федерації, передає російський Forbes.

"Один із головних на сьогодні ризиків – просадка економіки через логістичні обмеження, з одного боку, і недостатність ліквідності – з іншого. Дані опитувань керівників системоутворюючих підприємств показують, що це просідання вже почалася, хоча воно поки що практично не торкнулася ринку праці. Так, у промисловості та торгівлі зниження обсягів виробництва склало близько 11%, в інших секторах – 9-10%", – заявив віце-прем'єр.

На його думку, країни Заходу прагнуть організувати "глобальну блокаду" Росії, що складається з чотирьох "кілець": фінансового, торгового, транспортного та гуманітарного.

При цьому він вважає, що "ізолювати Росію, шосту за величиною економіку світу від глобальної економічної системи" не вдасться. На сьогодні порядок денний російського уряду, за його словами, полягає в тому, щоб "погасити шок, не допустити паніки та забезпечити функціонування ключових економічних структур".

Раніше голова Рахункової палати РФ Алєксєй Кудрін повідомив, що російський уряд прогнозує падіння економіки в 2022 році внаслідок повномасштабного вторгнення в Україну та запроваджених країнами Заходу санкцій приблизно на 10%.

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У орків це вже традиція перекручувати реальність. Війна для них - "спецапирация", вибух - "хлапок", пожежа- "задимлєніє", крах економіки - "прасіданіє".
Коли ***** здохне, скажуть "он пакінул нас".
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13.04.2022 16:03 Відповісти
як що признають 11% то буддуть всі 30%
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14.04.2022 13:09 Відповісти
Еще просядет раз в 11. Это только начало. Сейчас нефть будут валить.
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13.04.2022 16:40 Відповісти
А я тобi казала Я тобi казала, а ти не вiрив все ще попереду
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13.04.2022 16:45 Відповісти
Яка шоста,короста,економіка світу?Ввп ********** нижче ввп ,Італії,Нью-Йорка і багатьох американських штатів.Про Китай,Індію та інших тигрів просто промовчу.
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13.04.2022 16:58 Відповісти
11% за місяць? Це крах, а не просідання...
Ще вам на 9 травня подарунки економічні йдуть - дефолт та обвал цін на нафту...
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13.04.2022 20:34 Відповісти
Просто здохните, кацапы!
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13.04.2022 22:51 Відповісти

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