Кабмін спростив реєстрацію сільськогосподарської техніки на період воєнного стану

Кабінет міністрів своєю постановою запровадив спрощену процедуру тимчасової реєстрації сільськогосподарських машин у період дії воєнного чи надзвичайного стану.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики.

Зокрема, уряд вніс зімни до Порядку відомчої реєстрації та зняття з обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших механізмів.

Процедура передбачатиме:

скорочення переліку документів для реєстрації машин до мінімально необхідного;

огляд машин під час реєстрації здійснюватиметься державними інспекторами за можливості;

прийняття заяв щодо реєстрації машин, головними управліннями Держпродспоживслужби, за принципом екстериторіальності.

Акт передбачає також, що протягом шести місяців із дня припинення або скасування дії воєнного чи надзвичайного стану фізичні особи та суб’єкти господарювання, які експлуатують машини, що перебували на тимчасовій реєстрації в період дії воєнного чи надзвичайного стану, зобов’язані здійснити державну реєстрацію машин відповідно до вимог Закону України "Про дорожній рух" та зазначеного Порядку.

У разі встановлення факту обтяження такої машини чи подання документів, інформація в яких не відповідає відомостям відповідних державних реєстрів і баз даних під час державної реєстрації, та/або машину не зареєстровано протягом шести місяців із дня припинення або скасування дії воєнного чи надзвичайного стану, така машина вважатиметься незареєстрованою.