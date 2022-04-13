Окупанти примусово вивезли в РФ понад 500 тисяч українців, – Зеленський

На сьогодні понад 500 тис. українців примусово переміщені окупантами на територію РФ.

Про це під час звернення до парламенту Естонії повідомив президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

"На сьогодні вже більш як 500 тисяч українців примусово переміщені. Тільки уявіть собі, скільки це! Це якби окупанти взяли за мету вивезти весь Таллінн. Ціле місто. Це – як третина всіх ваших громадян", – наголосив очільник держави.

За його словами, депортованих українців намагаються перевезти у віддалені регіони РФ, позбавляють документів, забирають особисті речі, зокрема мобільні телефони.

Окрім того, дода Зеленський, росіяни розлучають українських дітей із батьками та планують передати їх на незаконне всиновлення у російські родини.