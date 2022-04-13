Литва готова допомогти Україні з експортом зерна

Литва готова допомогти Україні вивезти нереалізовані обсяги зерна торішнього врожаю.

Про це журналістам заявив міністр комунікацій та транспорту Литви Марюс Скуодіс, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, зерно можна перевозити через Польщу до порту Клайпеди. Компаніям вже представлені пропозиції.

"Ми працюємо з українцями вже кілька тижнів, найголовніше – погодження із залізницями. До кількох компаній уже надійшли конкретні пропозиції щодо перевезень від українсько-польського кордону до Клайпедського порту", – сказав Скуодіс.

Водночас він зазначив, що основна проблема полягає у різній ширині залізничної колії російського та європейського типу.

"Досить складно перейти зі шляхів російського стандарту на європейські в Польщі, потім – до Каунаського інтермодального терміналу і далі. Це питання, пов'язані з наявністю вагонів та іншими речами", – сказав Скуодіс.

За його словами, вже заплановано пробний залізничний склад, який має вирушити найближчими тижнями.

"Пробний проїзд запланований на квітень. Ми зі свого боку готові, просто потрібні клієнти, і ми можемо спробувати наприкінці квітня – на початку травня, тоді і подивимося. Звичайно, найпряміший маршрут буде через Білорусь, але ця країна залучена до певних військових дій, тому це було б неможливо", - заявив Скуодіс.