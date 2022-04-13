Мережі АЗС підвищили ціни на бензин та дизпаливо

Роздрібні мережі АЗС 13 квітня відкоригували ціни на бензини й дизельне пальне.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Зокрема, на WOG і ОККО бензини марок "А-92" і "А-95" здорожчали на 34 копійки – до 33,77-33,87 грн/л. Водночас дизельне пальне у цих мережах здорожчало на 22 копійки – до 37,65 грн/л.

Також відкоригували ціни такі мережі як AMIC, Shell, "БРСМ-Нафта", UPG, "Автотранс" та інші.

Нагадаємо, міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,32 грн/літр та дизпалива – 32,65 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину квітня.

Порівняно з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпаливо – на 22 копійки за літр.