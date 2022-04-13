Вартість великоднього кошика в Україні зросла на 25%

У середньому вартість великоднього кошику в Україні складе 972 грн, що на 192 грн або 24,6% більше, ніж торік.

Про це свідчать дані Національного наукового центру "Інститут аграрної економіки", який проаналізував середні ціни українських супермаркетів станом на початок квітня.

Експерти розраховували, що до складу великоднього кошику входять паска, яйця, домашня ковбаса, буженина, сало, вершкове масло, м’який та твердий сири, хрін та сіль.

За словами директораІнституту академіка НААН Юрія Лупенка, вартість паски домашньої випічки за традиційним рецептом – складе близько 134 грн за 1 кг, що на 11,7 % більше вартості паски 2021 року.

Це зумовлено різким зростанням цін на основні складові: борошно – на 58,8%, молоко – на 50,4% і масло вершкове – на 24,5%. У магазинах і супермаркетах готова паска обійдеться ще дорожче, адже її ціна залежить від складових та оздоблення випічки.

На відміну від попередніх років із переліку складових святкового кошику лише ціна на яйця залишилася на рівні початку квітня минулого року (36 грн за десяток), тоді як ціни на решту продуктів зросли на 11,7-58%.

Найдорожчими складовими традиційно залишаються м’ясні продукти: домашня ковбаса (0,5 кг) – 160 грн, буженина (0,5 кг) – 168 грн. Подорожчало і сало (0,5 кг) – до 79 грн. Порівняно з 2021 роком вартість буженини збільшилася на 24,4%, домашньої ковбаси – на 23,1 %, а сала – на 58%.

Серед молочних продуктів найбільше доведеться заплатити за вершкове масло (0,5 кг) – 140 грн, твердий сир (0,5 кг) – 150 грн та м’який сир (0,5 кг), який обійдеться приблизно у 90 грн.

Ціна хріну (250 г) складе 14 грн, тобто на рівні минулого року (10-18 грн) і залежатиме від виробника і смакових складових.

У разі доповнення великоднього кошика іншими, неосновними складовими: помідори, огірки, яблука, червоне вино, – його вартість зросте до 1210 грн. Це на 247 грн або на 25,6 % більше вартості кошику такого ж складу у 2021 році.

Таке зростання зумовлене ціновою ситуацією на ринках сезонних овочів. Порівняно з 2021 роком ціна на овочі зросла в 1,9-2,1 раза.

За пляшку церковного вина "Кагор", в середньому, доведеться заплатити 120 грн (80-135 грн за пляшку).

"Цьогорічне, досить суттєве зростання вартості великоднього кошика однозначно спричинене наслідком воєнних дій – суттєвими грошовими та матеріальними втратами вітчизняної економіки і українських сімей, скороченням виробництва, дефіциту та здорожчанням пального, перебоями та ускладненнями внутрішнього переміщення продукції, невизначеністю багатьох людей навіть і найближчих планах", – пояснив академік Лупенко.

За його словами, особливо це відчутно в зонах бойових дій, тимчасової окупації, великого скупчення переселенців. А відтак, більшість українців змушені будуть економити на традиційному наборі продуктів, а дехто – обмежиться традиційними крашанками та паскою, принаймні для освячення.