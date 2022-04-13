Понад 30 країн погодилися вивільнити 60 мільйонів барелів нафти з резервів для зниження цін, – Байден

Понад 30 країн погодилися вивільнити 60 млн барелів нафти з власних резервів, щоб подолати зростання цін, спричинене вторгненням РФ в Україну.

Про це повідомив президент США Джо Байден у Twitter.

За його словами, вторгнення Путіна в Україну спричинило зростання цін на газ і продукти харчування в усьому світі. Зокрема, в березні ціни злетіли на 70%.

"Щоб допомогти впоратися з путінським нарощуванням цін, я санкціонував випуск 1 млн барелів на день протягом наступних 6 місяців із нашого стратегічного нафтового резерву, і понад 30 країн погодилися виділити ще 60 мільйонів барелів. Це найбільше колективне вивільнення в історії", – зазначив він.

Байден додав, що це допомогло зупинити зростання ціни і навіть почати знижувати їх.

Раніше президент США Джо Байден заявив, що США вивільнятимуть по 1 млн барелів нафти на добу з SPR протягом півроку, тобто всього 180 млн барелів. Міненерго США уточнило, що у травні заплановано до випуску 20 млн барелів, з травня по липень – 70 млн барелів, із серпня по жовтень – 90 млн барелів.

Пізніше Bloomberg із посиланням на джерела повідомив, що країни-учасниці Міжнародного енергетичного агентства (МЕА) погодили вивільнення зі стратегічних запасів (SPR) 60 млн барелів нафти додатково до 180 млн барелів, які мають намір випустити США.