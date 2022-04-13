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Нацбанк вдруге викупив військові облігації на 20 мільярдів

деньги,армия

Національний банк 12 квітня здійснив другий викуп військових облігацій на суму 20 млрд грн. Наразі портфель військових ОВДП у власності НБУ становить 40 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Сьогодні така підтримка бюджету Національним банком є необхідним кроком з огляду на потребу забезпечення належної відсічі широкомасштабній збройній агресії Росії проти України. НБУ фінансуватиме лише критичні видатки уряду в обмежених обсягах та в прозорий спосіб", – йдеться у повідомленні.

Раніше Нацбанк наголошував, що надання кредитів державі з боку НБУ є тимчасовим заходом в умовах воєнного стану, після завершення війни регулятор відновить традиційний формат інфляційного таргетування з плаваючим обмінним курсом і забороною фінансування державного бюджету.

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