Франція заморозила російські активи вартістю понад $25 мільярдів

Міністерство фінансів Франції опублікувало список російських активів на суму 23,7 млрд євро ($25,6 млрд), які було заморожено після вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє CNN, основну частину заморожених активів становлять активи російського Центрального банку – 22,8 млрд євро.



Крім того, до списку активів входять 33 об’єкти нерухомості загальною вартістю 573,6 млн євро, зокрема в Антібах, Сен-Жан-Кап-Ферра і Сен-Тропе на французькій Рив’єрі, а також 178 млн євро банківських активів. Також заблоковані три яхти на суму понад 125 млн євро, шість гелікоптерів на суму понад 60 млн євро та три твори мистецтва на суму 7 млн євро.

Як повідомлялося, за даними групи "Заморозити та вилучити" (Freeze and Seize Task Force), країни Європейського Союзу уже заморозили активи російських та білоруських олігархів майже на 30 млрд євро.