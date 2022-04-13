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Новини
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бензин (1090) ціни (3274) Мінекономрозвитку (1930) дизпаливо (1268)

Мінекономіки знову підвищило ціни на бензин та дизпаливо

бензин

Міністерство економіки України оприлюднило середню вартість бензинів у розмірі 29,32 грн/літр та дизпалива – 32,65 грн/літр, з яких обчислюється гранична ціна реалізації пального на автозаправних станціях на середину квітня.

Про це йдеться в повідомленні Мінекономіки.

Порівняно з кінцем березня середню ціну на бензин збільшено на 34 копійки, на дизпаливо – на 22 копійки за літр.

З урахуванням граничних торгових націнок, максимальна ціна на "звичайний" бензин для його продажу через мережу АЗС не повинна перевищувати 33,87 грн/літр, на "звичайне" дизпаливо – 37,65 грн/літр.

Як повідомлялося, Україна продовжила карантин до 31 травня 2022 року. На період його дії уряд постановою №474 від 14 травня 2021 року встановив граничні рівні торгової надбавки до середньої ціни дизельного палива не вище ніж 7 грн/літр, бензину – не вище ніж 5 грн/літр. З кінця лютого 2022 року вони знижені до 5 грн/літр та 4,55 грн/літр, відповідно.

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Какой еще нафиг карантин, нет ни какого карантина сейчас!
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13.04.2022 11:09 Відповісти
что оно насчитало хз. И дурантин приплело
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13.04.2022 15:38 Відповісти
Вибачте - який карантин? В нас скасовано всі карантинні зони вже десь більше місяця!
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13.04.2022 17:27 Відповісти
карантинні зони скасовано, а карантинні заходи, в тому числі маски у приміщеннях, юридично ніхто не скасовував
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13.04.2022 18:38 Відповісти

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