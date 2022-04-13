Банки видали кредитів під держгарантії на портфельній основі на понад 10 мільярдів

У рамках підтримки мікро, малого та середнього бізнесу в Україні з початку використання інструменту державних гарантій на портфельній основі з грудня 2020 року видано 5163 кредити на суму 10,18 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що станом на 1 березня дванадцятьма банками обслуговується 5083 кредити на суму 9,876 млрд грн. Зобов’язання за основним боргом, що частково забезпечений державними гарантіями на портфельній основі, становили 4,27 млрд грн. Це близько 36% від загального ліміту наданих гарантій (12,014 млрд грн).

Водночас у лютому укладено 383 кредитні договори на суму 931 млн грн із часткою зобов’язань, гарантованих державою за основним боргом, в обсязі 429 млн грн.

За кількістю виданих кредитів лідирує АТ КБ "Приватбанк" – 3359 кредитів на загальну суму 2,18 млрд грн, що складає 38% від ліміту таких гарантій, наданих цьому банку. Другим за кількістю виданих кредитів на портфельній основі є АТ "Ощадбанк" – 1075 кредитів на загальну суму 2,83 млрд грн (відповідно – 37% від ліміту).

Найбільшим попитом програма користується у Києві, де загалом видано 463 кредити на 1,45 млрд грн. У Дніпропетровській області таких кредитів видано 423 (568 млн грн), у Львівській – 334 (581 млн грн).

За видом економічної діяльності найбільше кредитів, частково забезпечених державними гарантіями на портфельній основі, видано у сферах оптової та роздрібної торгівлі, ремонті транспортних засобів (2152 кредитів) на 3,51 млрд грн, сільського господарства (1072) на 2,8 млрд грн та переробної промисловості (712) на 1,95 млрд грн.