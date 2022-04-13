Найбільший у світі нафтотрейдер відмовиться від російської нафти, – Bloomberg

Найбільший у світі незалежний нафтотрейдер Vitol Group має намір припинити торгівлю російською нафтою та продуктами до кінця 2022 року.

Про це пише Bloomberg.

За словами представника компанії, обсяги продажу російської нафти у другому кварталі значно скоротяться через зменшення поточних контрактних зобов'язань. Vitol Group планує припинити торгівлю нафтою та нафтопродуктами з РФ до кінця 2022 року.

Крім того, компанія не укладатиме нових угод щодо російських енергоносіїв.

Як пише видання, відповідна заява Vitol Group з’явилася після того, як радник президента України Олег Устенко звернувся до компанії та інших організацій із проханням припинити ділові відносини з російською видобувною галуззю, щоб перекрити грошовий потік, який допомагає фінансувати агресію в Україні.

Раніше про припинення роботи в Росії та вихід із спільних підприємств з російськими компаніямиоголосили такі компанії як BP, Shell і Exxon Mobil.