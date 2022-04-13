США можуть оголосити про виділення ще $700 мільйонів військової допомоги Україні, – ЗМІ

США незабаром оголосять про надання Україні нової військової допомоги на сотні мільйонів доларів.

Про це повідомляє телеканал CNN з посиланням на обізнані джерела, передає Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що остаточну суму, на яку буде надано допомогу Україні, поки що не визначено. Очікується, що вона становитиме близько $700 млн.

Як зауважує телеканал, у разі схвалення цього пакету допомоги загальний обсяг допомоги США в Україні становитиме понад $3 млрд з початку роботи адміністрації президента США Джо Байдена. З них майже $2,5 млрд виділено Києву з початку збройної агресії Росії проти України.

Крім того, за даними CNN, Пентагон має намір скликати у середу нараду своїх провідних виробників зброї, щоб обговорити здатність галузі підтримати Україну.

За словами співрозмовника телеканалу з міністерства оборони, на зустрічі розглядатимуться пропозиції щодо прискорення виробництва існуючих систем та розробки нових систем, критично важливих для допомоги Україні та союзникам.

Телеканал уточнює, що на нараді зберуться вісім провідних виробників військової техніки, таких як General Dynamics, Lockheed Martin та інші.