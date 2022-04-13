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Кабмін (7634) інфраструктура (217)

Уряд виділив ще 490 мільйонів на відновлення дорожньої інфраструктури

налоги,деньги,гривня,налоговый

Кабінет міністрів виділив додаткові 490 млн грн для базового відновлення дорожньої інфраструктури, зокрема на звільнених територіях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у відеозверненні.

Він наголосив, що держава підтримує людей на щойно звільнених територіях. Так, 10 квітня було виділено 1 млрд грн на першочергове відновлення інфраструктури у звільнених містах і селах Київської, Чернігівської, Сумської та Житомирської областей.

"Постійно надсилаємо гуманітарну допомогу, безкоштовні речі, медикаменти. У прифронтових містах продовжуємо роздавати безкоштовні продуктові набори. Держава закуповує продукти переважно в українських виробників, аби завантажити їх замовленнями. По більшості позицій закупили від 30 до 80% всього необхідного", – зазначив глава уряду.

Нагадаємо, 10 квітня на відновлення звільнених від російських військ територій 400 млн грн виділили для Київської області, по 250 млн грн – Чернігівській та Сумській областям, ще 100 млн грн – для Житомирщини. 

Кошти будуть спрямовані на ремонт інженерних мереж і систем для відновлення тепла, газу, води, електроенергії. Також – на розбирання руйнувань, ремонт покрівель, заміну вікон і дверей, ліквідацію вибоїн на дорогах та інші першочергові потреби.

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Опять дороги...победить сначала надо,потом уж дороги,в завод по изготовлению СТУГНЫ лучше б кинул эти полярда,бо если *******,нах те дороги уже будут не надо,нуу разве шо свинособакам
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13.04.2022 09:52 Відповісти

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