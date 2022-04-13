Кабмін спрямував на пільгове кредитування сільського господарства понад 2,3 мільярда

Уряд 12 квітня прийняв постанову про спрямування коштів на підтримку сільськогосподарських товаровиробників для проведення сільськогосподарської діяльності та інших суб’єктів господарювання в умовах воєнного стану в межах Державної програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що в березні для підтримки сільськогосподарських товаровиробників, а також для підтримки та активізації підприємницької діяльності у період дії воєнного стану уряд вніс низку змін до програми "Доступні кредити 5-7-9%".

Завдяки цим змінам суттєво спрощено умови кредитування підприємництва, зокрема, можливість отримання пільгових кредитів під 0% річних з гарантією від Уряду України на рівні 80%.

"Прийнятою сьогодні постановою передбачено виділення 2,32 млрд грн для реалізації зазначених змін щодо пільгового або безвідсоткового кредитування підприємців сільськогосподарської галузі у межах програми", – йдеться у повідомленні.

Крім того, в разі необхідності Мінфін ініціюватиме збільшення видатків на державну підтримку і розвиток мікро, малого та середнього підприємництва (ММСП) у рамках програми.

Державна програма "Доступні кредити 5-7-9%" розпочала роботу в лютому 2020 року. Механізм державної підтримки передбачає часткову або повну компенсацію відсотків за банківськими кредитами суб’єктам підприємництва за участі Фонду розвитку підприємництва (ФРП), діяльність якого координує Міністерство фінансів України.

На сьогодні ФРП уклав угоди про співробітництво з 42-ма банками. Всього з моменту старту програми підприємці отримали 36 213 кредитів на загальну суму 93,6 млрд грн.