Збитки monobank у першому кварталі становили майже 110 мільйонів

Віртуальний банк monobank за перший квартал 2022 року отримав збитки на 109,6 млн грн.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн грн, у т.ч. -548,2 млн грн збитки березня", – зазначив він.

За його словами, у березні було сформовано майже 1 млрд грн резервів за кредитним портфелем.

"Січень був добрий і дуже прибутковий місяць. Лютий закрили з невеликим плюсом", – додав Гороховський.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.



Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.