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банки (6842) збитки (1098) Monobank (67)

Збитки monobank у першому кварталі становили майже 110 мільйонів

monobank

Віртуальний банк monobank за перший квартал 2022 року отримав збитки на 109,6 млн грн.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський у Telegram.

"Сумарний результат кварталу – збиток 109,6 млн грн, у т.ч. -548,2 млн грн збитки березня", – зазначив він.

За його словами, у березні було сформовано майже 1 млрд грн резервів за кредитним портфелем.

"Січень був добрий і дуже прибутковий місяць. Лютий закрили з невеликим плюсом", – додав Гороховський.

Мобільний банк monobank у січні 2017 року заснували колишні топменеджери "Приватбанку" Роман Гороховський, Дмитро Дубілет та Михайло Рогальський. Він працює під ліцензією "Універсал Банку", який серед входить до групи "ТАС" бізнесмена Сергія Тігіпка.

Станом на кінець 2021 року кількість клієнтів monobank становила 5 млн осіб.

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Тобто "збитки" бумажні (принаймні - поки що) "зробили резерви в 1 мільярд гривень". А по факту - прибуток березневий перевершив і січень.

Якщо хтось не розуміє, що коїться: монобанк майже не видавав кредитів - дрібне кредитування по програмам "по частинам" та "розстрочка" - там копійки. І платяться ті кредити в гіршому випадку - через "кредитний ліміт", тобто там часовий лаг між "несплата" і "віднесення до неплатоспроможності і збитку" - принаймні 2 місяці, яких ще не пройшло ні для 1 кредиту. А 90+% доходів монобанку - комісійні доходи, а не відсоткові за виданими кредитам. Та й грошей з початком війни через картки прокачується не менше, а більше.

Тож "бідіні-нещасні" - отримали прибуток за березень більший, ніж в січні. Просто не бажають платити податок на прибуток, ото і сформували швиденько "резерви"...
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13.04.2022 10:00 Відповісти
Треба починати з того, що "монобанк" це зовсім не банк.
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13.04.2022 10:53 Відповісти

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