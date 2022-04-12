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затримання (110) Медведчук (355) СБУ (1515)

СБУ затримала Медведчука

сбу,медведчук

Служба безпеки України затримала народного депутата Віктора Медведчука.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", – зазначив голова СБУ Іван Баканов.

Раніше Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою – Віктору Медведчуку.

Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.

Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.

співробітники СБУ 11 травня 2021 року провели обшуки в особняку народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу" Віктора Медведчука, його найближчого соратника Тараса Козака та в офісі партії "ОПЗЖ ".

Після цього Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у справі про державну зраду та замах на заволодіння природними ресурсами за статтями 111 та 348 Кримінального кодексу.

У частині заволодіння природними ресурсами йдеться про незаконну передачу окупаційним властям у 2015 році документації на родовище "Глибоке" на шельфі Криму, запаси якого оцінюються у 38 млрд грн. За даними слідства, Медведчук перереєстрував спецдозвіл використання надр за російським законодавством за допомогою кума Володимира Путіна та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака. У частині розслідування про держзраду Медведчука звинувачують у тому, що він передавав через Козака владі Росії дані про українські військові підрозділи. Крім того, Медведчук та Козак організували схему вербування громадян України на користь РФ серед трудових мігрантів.

8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Медведчуку про нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.

Автор: 
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Топ коментарі
+16
"виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського". А хіба президент має такі повноваження. Ви ще скажіть що і всі танки знищують за дорученням президента, і в цій країні нічого не робиться без доручення президента.
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12.04.2022 22:16
+8
Чем-то это напоминает историю с "героически" пойманым Чаусом.

Крику было на всю Украину с Молдавией. И что сейчас?
Что -то от СБУни слуху, ни духу до сих пор

Могу еще поверить в СБУ только после поимки ПОРТНОВА и восстановления дела против ТАТАРОВА, закрытого Бенядиктовой.

Не надо прикрывать все мутные делишки одним Мудачуком.
Номер не пройдет.
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13.04.2022 00:41
+6
А де ж оно стоко времени ховалось? И чё не выехало з Украины? Все медведчуковы подельники за границей, а Медведчука поймали? Или это двойник?
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12.04.2022 22:10
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А де ж оно стоко времени ховалось? И чё не выехало з Украины? Все медведчуковы подельники за границей, а Медведчука поймали? Или это двойник?
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12.04.2022 22:10 Відповісти
"Все медведчуковы подельники за границей, а Медведчука поймали? Или это двойник? "

Ні, ще не всі за кордоном, петя рашен-сліпотраст ще дорозпродує
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13.04.2022 10:18 Відповісти
А тьІ попробуй арестуй петю и до ткажи, а потом будешь пиз...ь. Что слабо? Ведь петя не прячется, а ходит по Києву.
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13.04.2022 13:04 Відповісти
по- перше не "ходить", а лазить..
а по-друге де ти його бачив?
як побачиш, можеш запитати, чому він десь лазить, а не ЗСУ матеріально допомагає? і в яких "полках" його підсвинки воюють?

от я бачив вчора, що рашенский "Вечірній Київ" продається по 39 грн за коробку в "Сільпо", можеш збігати і нажертися востаннє

а ще свинопеся розпродує свої виробництва та частки в Україні, мабуть до сватів на рашку тікатиме
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13.04.2022 13:19 Відповісти
На это можно смотреть вечно
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12.04.2022 22:15 Відповісти
"виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського". А хіба президент має такі повноваження. Ви ще скажіть що і всі танки знищують за дорученням президента, і в цій країні нічого не робиться без доручення президента.
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12.04.2022 22:16 Відповісти
Дійсно, такими фразами типу "виконуючи доручення ..." вони підкреслюють, що служать не Україні, а Зеленському. Але новина позитивна ще і тим, що показує, що можуть, коли хочуть.
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12.04.2022 22:29 Відповісти
На московії під домашній арешт "потрапив" сам Сурков(!), а це куратор п'ятої колони в Україні. А тут "ловлять" самого лідора цієї ж самої п'ятої колони...Совпаденіє!?...
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12.04.2022 22:44 Відповісти
... - не думаю!
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12.04.2022 22:48 Відповісти
Дивно, що новину "СБУ затримала Медведчука" публікує саме "Бізнес Цензор".
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12.04.2022 22:32 Відповісти
"У тебя какой срок был !???
- Адин гооод...
-Теперь еще три впаяют"...(с)
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12.04.2022 22:32 Відповісти
Яке ж воно жалюгідне чмуридло...😳 І куди поділась ота його пихата постава "кума самого *****"? Йому хоч памперси встигли поміняти, а то ше завоняє своїм смородом💩 усе СІЗО🤢 Я навіть не здивуюсь якщо оця мертвечуківська гнидотна потвора почне "косити під дурня": типу з1їхав з розуму від "жєстокіх питак бєндєравцєв" 🤪.
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12.04.2022 23:06 Відповісти
Ой не смішіть: спасли від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
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12.04.2022 23:16 Відповісти
Мені одному здалося, що це якійсь галімий фотошоп на фото?
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12.04.2022 23:20 Відповісти
Я підозрюю ,що це, щоб про Маріуполь не говорили.
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13.04.2022 07:04 Відповісти
Може він сам здався (попередньо виторгувавши собі щось), щоб не вивезли на допити в кацапію?
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12.04.2022 23:41 Відповісти
Але побачити його в наручниках - звісно приємно... хоч шкода, що на кількадесять років пізніше, ніж заслужив :/
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12.04.2022 23:42 Відповісти
Ти диви як швидко відволікають від Маріупола,від рік крові по всій Україні...Ой не смішіть: спасли від фсб росії....може дати йому героя?Можете арештувати майно і відпустити...але яка гра бєніренигата???Дати всім сбушникам ,що приймали участь по спасінню (затриманню) -" героя посмертно" або відправити в Маріуполь до Азова разом з куркою бєнядіктовую!Іспанський стид-народу кинули кістку на фоні гибелі десятків тисяч замордованних українців....про що оце....БОЖЕ,як противно і не сумісно з тим жахом що є!!!
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12.04.2022 23:56 Відповісти
Відволікання уваги від катастрофи Маріуполя!

+ Баканову готують фон для повернення в публічний простір, скоро ж мир підпишуть, а Баканов і дня не воював
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12.04.2022 23:57 Відповісти
ця слизька сволота все життя збирала компромат на всіх, хто рухається - переважно у владних колах

відтак:

1) мертвий, він безпечніший і для політикуму в цілому, бо інакше почне щось співати й зливати

2) буде живенький і мовчазний, якщо компромат заховав надійно

у кожному разі судді, прокурори, адвокати (колишні - зокрема) вже конкретно напружилися
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13.04.2022 00:09 Відповісти
Головне щоб наш гуманний президент не відпустив це лайно знову на підписку. Старому пердуну Погребінському, свідку по справі, дали можливість втекти.
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13.04.2022 00:34 Відповісти
Чем-то это напоминает историю с "героически" пойманым Чаусом.

Крику было на всю Украину с Молдавией. И что сейчас?
Что -то от СБУни слуху, ни духу до сих пор

Могу еще поверить в СБУ только после поимки ПОРТНОВА и восстановления дела против ТАТАРОВА, закрытого Бенядиктовой.

Не надо прикрывать все мутные делишки одним Мудачуком.
Номер не пройдет.
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13.04.2022 00:41 Відповісти
Вовочка уже предлагает срочно обменять Мертвечука на "наших хлопців і дівчат" Хрен с ней, с госизменой! Цемах №2!
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13.04.2022 01:55 Відповісти
Сначала его долго мучать пока не выдаст всю кремлевскую агентуру,и где деньги лежат а потом пристрелить при попытке к бегству. И так со всеми пророссийскими политиками
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13.04.2022 08:06 Відповісти
спочатку перевірити покази... чи збігаються з реальністю..... а то мало що
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13.04.2022 15:13 Відповісти
Ну тепер бєня загризе Порошенка.....міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якцо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******.
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13.04.2022 08:17 Відповісти
Я уявляю як зараз "некомфортно" почуваються всі, хто організував його побіг.
Від рядового поліцая, якому всунули пару тисяч доларів, до "діячів" в ОП.
Ой, зараз Мкедведчук почне колотися... багатьом буде весело.
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13.04.2022 09:27 Відповісти
є теорія, що він нікуди не збігав.. а просто був "викрадений" тими, хто охороняв... але чи щось пішло не так, чи тримали і щось вибивали...
бо ж не коло міського смітника піймали (бо ж схоже)...
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13.04.2022 15:15 Відповісти
https://biz.censor.net/user/514693

Так так званий "центр сприяння корупції" сказав же що він вже втік з України і це все агенти в ОП. Точно. І всі порохоботські смі розповсюдили це. Невже знову збрехали? Яка новина
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13.04.2022 09:56 Відповісти
Факт залишається фактом: татаров допоміг фашисту портнову втікти з країни. Втікли з країни суркіси, тупицький та ін зашкварені персоналії. Так в чому центр запобігання корупції збрехав?
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13.04.2022 11:08 Відповісти
Так так званий "центр сприяння корупції" вже сказав що він втік з України за допомогою агентів в ОП. Точно. І всі порохоботські смі розповсюдили це. Невже знову збрехали? Яка новина
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13.04.2022 09:59 Відповісти
Таке враження, що його десь довго ховали, а потім вітягли на світло пом`ятого і непричесаного, як суддю Чауса.
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13.04.2022 10:00 Відповісти
До сих пор не ликвидированы и даже не арестованы главари кацапской секты.
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13.04.2022 10:05 Відповісти
---- Із потойбіччя "вітають " його. адвоката Медведчука. поети-- шестидесятники--В. Стус та В. Смоненко/першому він "допоміг"якнайдовше загриміти у держимордівські. засніжені казимати матушки--росії /
---Ви.байстрюки катів осатанілих.
Не забувайте. виродки ніде.
Народ мій є !
В його волячих жилах.
Козацька кров пульсує і гуде !

/ В. Симоненко./
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13.04.2022 10:20 Відповісти
Клоуни продовжують свій довбаний цирк для красивої картинки по тб, однак статті по якою його можна посадити тупо немає у слідства. Всі ці держзради протягнути за вуха і в суді це не проканає, так само не пройде втеча з-під домашнього арешту, оскільки знайшли його у київській області. Якби зелені довбні хотіли посадити мудачука, він би сидів в сізо, як Ріф, а не відпускали до дому. Тому я вірю в шоу або договорняк "медведчук", я не вірю в правосуддя від зе-гнид.
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13.04.2022 11:05 Відповісти

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