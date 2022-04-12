СБУ затримала Медведчука
Служба безпеки України затримала народного депутата Віктора Медведчука.
Про це йдеться в повідомленні СБУ.
"Дякую усім співробітникам СБУ, зокрема контррозвідникам і слідчим, які, виконуючи доручення президента України Володимира Зеленського, довели свій професіоналізм і провели цю блискавичну та небезпечну багаторівневу спецоперацію із затримання поки що народного депутата Медведчука. Жоден зрадник не уникне покарання і буде відповідати за Законом України. За всією строгістю, за всі злочини сьогодення, до яких призвели його особисті дії в тому числі", – зазначив голова СБУ Іван Баканов.
Раніше Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід – тримання під вартою – Віктору Медведчуку.
Нагадаємо, народного депутата, голову політради партії "Опозиційна платформа – За життя", кума Путіна Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації.
Раніше повідомлялося, що народний депутат фракції "Опозиційна платформа – За життя" Віктор Медведчук, підозрюваний у справі щодо постачання вугілля з окупованого Донбасу, втік з-під домашнього арешту.
співробітники СБУ 11 травня 2021 року провели обшуки в особняку народного депутата (фракція "Опозиційна платформа – За життя"), лідера Всеукраїнського громадського руху "Український вибір – право народу" Віктора Медведчука, його найближчого соратника Тараса Козака та в офісі партії "ОПЗЖ ".
Після цього Медведчуку та Козаку було повідомлено про підозру у справі про державну зраду та замах на заволодіння природними ресурсами за статтями 111 та 348 Кримінального кодексу.
У частині заволодіння природними ресурсами йдеться про незаконну передачу окупаційним властям у 2015 році документації на родовище "Глибоке" на шельфі Криму, запаси якого оцінюються у 38 млрд грн. За даними слідства, Медведчук перереєстрував спецдозвіл використання надр за російським законодавством за допомогою кума Володимира Путіна та віце-прем'єра РФ Дмитра Козака. У частині розслідування про держзраду Медведчука звинувачують у тому, що він передавав через Козака владі Росії дані про українські військові підрозділи. Крім того, Медведчук та Козак організували схему вербування громадян України на користь РФ серед трудових мігрантів.
8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора повідомив Медведчуку про нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – початку 2015 року.
Будь ласка, зачекайте...
Ні, ще не всі за кордоном, петя рашен-сліпотраст ще дорозпродує
а по-друге де ти його бачив?
як побачиш, можеш запитати, чому він десь лазить, а не ЗСУ матеріально допомагає? і в яких "полках" його підсвинки воюють?
от я бачив вчора, що рашенский "Вечірній Київ" продається по 39 грн за коробку в "Сільпо", можеш збігати і нажертися востаннє
а ще свинопеся розпродує свої виробництва та частки в Україні, мабуть до сватів на рашку тікатиме
- Адин гооод...
-Теперь еще три впаяют"...(с)
+ Баканову готують фон для повернення в публічний простір, скоро ж мир підпишуть, а Баканов і дня не воював
відтак:
1) мертвий, він безпечніший і для політикуму в цілому, бо інакше почне щось співати й зливати
2) буде живенький і мовчазний, якщо компромат заховав надійно
у кожному разі судді, прокурори, адвокати (колишні - зокрема) вже конкретно напружилися
Крику было на всю Украину с Молдавией. И что сейчас?
Что -то от СБУни слуху, ни духу до сих пор
Могу еще поверить в СБУ только после поимки ПОРТНОВА и восстановления дела против ТАТАРОВА, закрытого Бенядиктовой.
Не надо прикрывать все мутные делишки одним Мудачуком.
Номер не пройдет.
Від рядового поліцая, якому всунули пару тисяч доларів, до "діячів" в ОП.
Ой, зараз Мкедведчук почне колотися... багатьом буде весело.
бо ж не коло міського смітника піймали (бо ж схоже)...
Так так званий "центр сприяння корупції" сказав же що він вже втік з України і це все агенти в ОП. Точно. І всі порохоботські смі розповсюдили це. Невже знову збрехали? Яка новина
---Ви.байстрюки катів осатанілих.
Не забувайте. виродки ніде.
Народ мій є !
В його волячих жилах.
Козацька кров пульсує і гуде !
/ В. Симоненко./