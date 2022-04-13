Міненерго хоче створити два кіберцентри на базі "Нафтогазу" та "Укренерго"

Міністерство енергетики має намір створити два галузеві кіберцентри в електроенергетичній та нафтогазовій сфері на базі раніше створених кіберцентрів у НЕК "Укренерго" та НАК "Нафтогаз".

Про це повідомив заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фарід Сафаров на онлайн-брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Міненерго направило до Кабінету міністрів проєкт розпорядження про визначення двох галузевих центрів. У ньому два створені кіберцентри на базі "Нафтогазу" та "Укренерго" віднесли якраз до галузевих кіберцентрів. Передбачається, що за сферу енергетики відповідатиме "Укренерго", за сферу нафтогазу галузі – "Нафтогаз", – сказав Сафаров.

За його словами, подібні пропозиції розроблені в рамках домовленості із РНБО та СБУ, а також взаємодії з урядовою командою реагування на комп'ютерні події CERT-UA.

Заступник міністра пояснив, що галузеві кіберцентри будуть збудовані за принципом піраміди.

"На першому рівні безпосередньо підприємства мають здійснювати дії організаційного та технічного характеру, щоб запобігати можливим ураженням, над ними йде рівень моніторингу галузевих центрів на базі "Укренерго" та "Нафтогазу", які у свою чергу вже взаємодіють безпосередньо з ключовими стейкхолдерами кібербезпеки", – пояснив механізм Сафаров.

На його думку, створення таких галузевих центрів значно посилить кіберзахист енергетичних об'єктів, які є найбільш уразливою групою критичної інфраструктури.

"Для того, щоб спростити роботу колег із CERT-UA, скоординувати та зробити більш ефективним їх втручання саме в критичні моменти, ми будуємо цю архітектуру", – зазначив заступник міністра.

Як повідомлялося, з початку війни кількість кібератак на об'єкти енергетичної інфраструктури збільшилася майже вдвічі – за 47 днів війни було скоєно понад 200 тис. кібератак, водночас за весь 2021 рік їх було зафіксовано 900 тис.