Німеччині без російських поставок вистачить газу до осені, – голова регулятора

На випадок, якщо РФ припинить постачання газу, Німеччина має в своєму розпорядженні достатні резерви для постачання мінімум до пізнього літа або ранньої осені.

Про це заявив глава Федерального мережевого агентства Клаус Мюллер в інтерв'ю газеті Die Zeit, передає Інтерфакс-Україна.

"Навіть якщо – я говорю у умовному способі – завтра більше не буде газових поставок з Росії, а вказівок на це зараз немає, у Німеччини є інші джерела. І сховища, які хоча ще не дуже добре заповнені, але вже трохи кращі, ніж три або чотири тижні тому. У нас зараз вистачить газу до пізнього літа або ранньої осені. Але я роблю все для того, щоб до цього взагалі не дійшло", – сказав Мюллер .

За його словами, у Німеччині зараз усім потрібно економити енергію.

"У кожній галузі є можливості підвищення ефективності, перегляду, перевірки виробничих ланцюгів", – сказав він.