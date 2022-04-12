БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1542 відвідувача онлайн
Новини
481 0
Казахстан (325) виробництво (1253) скраплений газ (1112)

Казахстан зменшив виробництво скрапленого газу на 13% через війну в Україні

казахстан,флаг,прапор

Казахстан на 12,9% знизив виробництво скрапленого газу через розв'язану Росією війну в Україні.

Про це повідомив міністр енергетики країни Болат Акчулаков, передає ZonaKZ.

"Обсяг виробництва зрідженого нафтового газу становив 717 тис. тонн, що становить 87,1% до аналогічного періоду минулого року. Причиною відставання від показників минулого року стало зниження виробництва на заводі "Тенгізшевройл" у зв’язку з нестабільною ситуацією експорту в Україну", – сказав Акчулаков.

За його словами, загалом на сьогодні решта заводів виготовляє скраплений газ для внутрішнього ринку в штатному, плановому режимі.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 