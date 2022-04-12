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Кабмін (7633) чиновник (83) Нацагентство з питань державної служби НАДС (2)

Кабмін заборонив чиновникам працювати з-за кордону

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Кабінет міністрів дозволив державним службовцям працювати віддалено з інших регіонів, робота з-за кордону потребуватиме оформлення відрядження.

Відповідну постанову "Деякі питання організації роботи державних службовців та працівників державних органів у період воєнного стану" Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 12 квітня, повідомляє пресслужба уряду.

"З початком вторгнення російських військ на територію України більшість державних службовців була позбавлена можливості виконувати свої посадові обов’язки безпосередньо на робочих місцях. У зв’язку з виникненням загрози для життя і здоров’я працівників та їх сімей, багато державних службовців були вимушені тимчасово змінити місце проживання, при цьому більшість з них продовжує виконувати свої посадові обов’язки віддалено", – зазначається у повідомленні.

У зв’язку з цим постановою запроваджені наступні зміни:

  • надане право керівникам державної служби під час дії воєнного стану запроваджувати дистанційну роботу для працівників, які перебувають на території України;
  • встановлено, що робота працівників за кордоном допускається лише у випадку відрядження;
  • надане право керівнику державної служби застосовувати дисциплінарне стягнення, в тому числі звільнення з посади державної служби, до працівників, які в робочий час перебувають поза межами робочого місця без рішення відповідного керівника.

Окрім цього, дана постанова скасовує наказ НАДС від 17 березня 2022 р. № 20-20 "Про внесення змін до Типових правил внутрішнього службового розпорядку", яким чиновникам дозволялося працювати з-за кордону на період воєнного стану.

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А так хочеться жити там, де не стріляють, та іще й бабло гребти. Вони ж не можуть від своїх спідниць відірватися.
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12.04.2022 20:41 Відповісти
Так, жінкам державним службовцям із Маріуполя, Чернігова, Харкова справді хочеться із дітьми перебувати там, де не стріляють. Це ж, напевно, вкрай неприроднє бажання.
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12.04.2022 21:21 Відповісти
А че были и такие случаи?
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12.04.2022 20:48 Відповісти

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