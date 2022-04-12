У Києві поступово відновлюють рух трамваїв та тролейбусів
З вівторка, 12 квітня, у Києві відновили роботу три трамвайних та три тролейбусних маршрути.
Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.
Відтепер працюватимуть такі трамвайні маршрути:
- №14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
- №15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;
- №18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.
Тролейбусні маршрути:
- №19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
- №42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
- №27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.
Загалом тепер у місті працює 11 тролейбусних маршрутів – №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.
Крім того працює 11 трамвайних маршрутів – №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.
Крім цього, на "червоній" лінії київського метрополітену запустили човниковий рух потягів на ділянках "Вокзальна" – "Академмістечко" та "Театральна" – "Академмістечко". Інтервал руху між потягами скорочено до 50 хв.
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Volodymyr eabbb2d0
показати весь коментар12.04.2022 23:24 Відповісти Мені подобається 0
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