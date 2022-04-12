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КМДА (846) Київ (4602) трамвай (120) тролейбус (21)

У Києві поступово відновлюють рух трамваїв та тролейбусів

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З вівторка, 12 квітня, у Києві відновили роботу три трамвайних та три тролейбусних маршрути.

Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, інформує пресслужба столичної адміністрації.

Відтепер працюватимуть такі трамвайні маршрути:

  • №14 від Відрадного проспекту до Контрактової площі;
  • №15 від Відрадного проспекту до вулиці вулиці Старовокзальної;
  • №18 від Контрактової площі до вулиці Старовокзальної.

Тролейбусні маршрути:

  • №19Д від вулиці Кадетський Гай до вулиці Юрія Ільєнка;
  • №42К від площі Космонавтів до вулиці Саперно-Слобідської;
  • №27К від станції метро Почайна до вулиці Дегтярівської.

Загалом тепер у місті працює 11 тролейбусних маршрутів – №3, №8, №9К, №17, №6К, №24, №32Д, №34К, №19Д, №42К, №27К.

Крім того працює 11 трамвайних маршрутів – №3, №19, №2, №8К, №22К, №29К, №33А, №14, №15, №18.

Крім цього, на "червоній" лінії київського метрополітену запустили човниковий рух потягів на ділянках "Вокзальна" – "Академмістечко" та "Театральна" – "Академмістечко". Інтервал руху між потягами скорочено до 50 хв.

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По чому жетончик, Віталя? А яке сполучення є між правим та лівим берегом?
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12.04.2022 23:24 Відповісти

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