Ціна російського газу для Молдови за новим контрактом перевищила ринкову

Закупівельна ціна газу для Молдови у квітні становить $1193 за тисячу кубічних метрів, тоді як спотова ціна газу на майданчику TTF у Нідерландах з постачанням на "день уперед" 12 квітня на закриття становила 102,28 євро за МВт/год або близько $1150 за тисячу кубометрів.

Про це повідомив голова правління АТ "Молдовагаз" Вадим Чебан, інформує Інтерфакс-Україна.

Він нагадав, що згідно з договором, який набув чинності з 1 листопада 2021 року, з квітня змінилася формула розрахунку ціни. Договір передбачає, що у першому та четвертому кварталах кожного року 70% ціни формується залежно від вартості товарів нафтового кошика, 30% – від ринкових цін на газ. У другому та третьому кварталах використовується зворотна формула, вартість газу розраховується таким чином: 70% середньомісячної ціни на газ за попередній місяць (TTF front month) та 30% від ціни нафтового кошика.

Тим часом раніше у вівторок віце-прем'єр республіки, міністр інфраструктури та регіонального розвитку Андрій Спину повідомив, що Молдова зараз платить найвищу ціну за газ серед країн, які мають довгострокові договори з "Газпромом".

Як повідомлялося, "Молдовагаз" і "Газпром" підписали п'ятирічний контракт на постачання газу, який набув чинності з 1 листопада 2021 року. Згідно з договором, "Молдовагаз" зобов'язаний до 20 числа кожного місяця сплатити газ за попередній місяць та зробити авансовий платіж за поточний місяць.

У другій половині листопада "Газпрому" погрожував відключенням газу Молдові через те, що платіж не був зроблений вчасно. Ситуація повторилася у грудні. Обидва рази довелося вдатися до допомоги уряду, щоб вчасно зробити авансові платежі.

Після підписання нового договору тарифи споживачам у республіці було підвищено в 2,4 разу. Однак цього виявилося замало через зростання цін за формулою, передбаченою контрактом. Наприкінці січня тарифи для споживачів було підвищено заднім числом (з 1 січня) ще на 40%.

У листопаді 2021 року закупівельна ціна російського газу для Молдови становила $450 за 1 тис. кубометрів, у грудні – $550, у січні – $647, у лютому – $564, у березні – $547.