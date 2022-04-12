Американський розробник програмного забезпечення SAS звільнив всіх працівників у Росії, – росЗМІ

Американська компанія-розробник програмного забезпечення SAS залишила ринок РФ і звільнила всіх співробітників, які працювали в московському офісі.

Про це повідомляє російський Інтерфакс з посиланням на колишнього співробітника компанії.

"Компанія залишає російський ринок. Вчора (11 квітня) звільнили понад 300 осіб, причому як штатних співробітників ТОВ "САС Інститут", так і співробітників афілійованої компанії "Преміум консалтинг" – це штатні співробітники, просто вони були оформлені в іншу компанію", – розповів співрозмовник.

За його словами, про звільнення співробітникам сказали у п'ятницю (8 квітня) увечері.

Працівників ТОВ "САС інститут" звільняли за згодою сторін з відступними, тоді як співробітників афілійованої компанії розрахували на поточну дату, 11 квітня, додав він.

Інформацію про закриття офісу та звільнення всіх співробітників також підтвердив уже колишній прессекретар SAS у Росії.

"25 лютого пройшов лист від Патрісії Браун, директора з комплаєнсу, що призупинено всі процеси: російських співробітників усунули від усіх завдань, у тому числі від підтримки клієнтів, які не були в списках санкцій", – розповів колишній співробітник.

Він додав, що багато клієнтів компанії з комерційного сектору постраждали, оскільки вже в лютому припинилася техпідтримка ліцензій. Серед клієнтів, які вів російський офіс – фармацевтична "Біокад", найбільші російські банки, група X5, "Мвідео", "Летуаль".

"Коли всі процеси були зупинені, компанія не змогла приймати якийсь грошовий потік. Їй довелося повернути гроші за всіма договорами, які були укладені з санкційними замовниками, – ЦБ, ВТБ, "Сбєр", – зазначив співрозмовник агентства.

"Гендиректора SAS у Росії Олександра Тихонова усунули від ведення справ у ніч на 2 квітня. Зараз він перебуває у Дубаї", – підтвердив колишній представник компанії.

SAS Institute Inc. (відома просто як SAS) – американська компанія, що розробляє програмне забезпечення у сфері бізнес-аналітики, одна з найбільших IT-компаній у світі. Штаб-квартира знаходиться в Кері, Північна Кароліна (США).