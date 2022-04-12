Росіяни можуть залишитись без кільки в томаті через санкції і зростання цін, – виробник

Переробка риби та виробництво рибних консервів можуть зупинитися через зростання цін на сировину, якщо галузь не отримає кредити за низькою процентною ставкою.

Про це заявив Сергєй Лютаревич – голова ради директорів групи компаній "За Родіну", яка контролює найбільший в РФ рибний завод, пише російський Інтерфакс.

"На тлі антиросійських санкцій наша держава з незрозумілих причин не включила рибопереробку до тих галузей промисловості, які є явно соціальними і підтримуватимуться за допомогою "дешевих" кредитів. Ті ж переробники курятини мають можливість отримувати в банках кредити під 13,5%, а виробникам рибних консервів вони видаються від 23% і вище. І тому сьогодні галузь рибопереробки поступово йде до фінансового колапсу та зупинки підприємств", – сказав Лютаревич.

За його словами, це пов'язано насамперед із тим, що сьогодні паливо, консервні банки, томатну пасту, олію та інші інгредієнти виробники купують лише за передоплатою. При цьому ціни зросли: так, підприємства з Росії продають олію по 150 рублів за 1 літр, або втричі дорожче, ніж на початку лютого.

"Однак головна проблема в тому, що консерви поставляються в торгівлю з відстрочкою оплати в 60 днів. І оборотних коштів усім рибопереробним підприємствам катастрофічно не вистачає. Наш завод за підсумками лютого випустив 9 млн банок консервів, які розійшлися по всій країні різними за обсягом партіями. І тому питання, як приходитимуть до нас виручені кошти, залишається проблемним, і у цій ситуації "дешеві" кредити могли б підтримати підприємство", – зазначив Лютаревич.

Він додав, що проблема відсутності подібної фінансової підтримки існує у всій галузі рибопереробки Росії.

"При цьому соціальна значущість нашої продукції для населення Росії в нинішніх умовах тільки зростає. Найбільш затребуваними і консервами, що розбираються, є недорога "Кілька в томатному соусі" і її похідні – тюлька, анчоус та інша дрібна риба в томаті. Потім йдуть сардинелла і сардина в олії, з яких люди варять рибні супи. І тому навіть незначне підвищення цін на ці консерви, близько 10-15%, негативно впливає на покупців", – сказав Лютаревич.

ДК "За Родіну" є найбільшим у Калінінградській області рибодобувним та рибопереробним підприємством. Її флот складає 9 суден. Компанія володіє найпотужнішим у Росії заводом з виробництва рибних консервів, щорічно випускає 54 млн банок понад 50 найменувань, а також іншу рибну продукцію.