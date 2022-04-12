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НАБУ (1480) Ситник (84) Гришина Юлія (2)

Ситник складе повноваження директора НАБУ 16 квітня (оновлено)

сытник

Повноваження Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річний термін, визначений законом.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, коментуючи заяву народної депутатки Юлія Гришиної ("Слуга народу") про те, що строк повноважень директора НАБУ закінчився вже сьогодні.

У відомстві уточнили, що з 16 квітня обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Раніше Гришина заявила, що "директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень".

Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року. Кандидатуру нового голови НАБУ досі не обрали через затягування проведення конкурсу.

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