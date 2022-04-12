Ситник складе повноваження директора НАБУ 16 квітня (оновлено)

Повноваження Артема Ситника на посаді директора Національного антикорупційного бюро (НАБУ) спливають 16 квітня 2022 року, коли завершується 7-річний термін, визначений законом.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ, коментуючи заяву народної депутатки Юлія Гришиної ("Слуга народу") про те, що строк повноважень директора НАБУ закінчився вже сьогодні.

У відомстві уточнили, що з 16 квітня обов'язки очільника НАБУ, до обрання нового директора, виконуватиме перший заступник директора НАБУ Гізо Углава.

Раніше Гришина заявила, що "директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника звільнено з посади у зв'язку із закінченням терміну повноважень".

Ситник обіймав посаду директора НАБУ з 16 квітня 2015 року. Кандидатуру нового голови НАБУ досі не обрали через затягування проведення конкурсу.