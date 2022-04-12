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Німеччина (1833) зброя (820)

Німеччина буде постачати зброю Україні, – Штайнмаєр

штайнмайер

Німеччина постачатиме зброю до зони воєнних дій попри те, що це суперечить філософії безпеки, яку Німеччина сповідувала донедавна. З такою Росією, після того, як її воєнні злочини побачив світ, не може бути повернення до нормальних відносин.

Про це під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою заявив у Варшаві президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмайєр, передає Укрінформ.

Як підкреслив президент Німеччини, Берлін постачатиме зброю Україні, хоча ще донедавна це не відповідало філософії безпеки Берліна. За словами Штайнмаєра, уряди Німеччини та Польщі тісно співпрацюють щодо кроків на підтримку України.

"Ми солідарні з Україною", – наголосив Штайнмаєр.

Він підкреслив, шо Путіну не вдалося поділити Європу, вона, навпаки, зміцнилися у протидії зовнішній агресії.

"Не може бути повернення до нормальних відносин з такою Росією. Російські воєнні злочини побачив увесь світ. Їх потрібно задокументувати і розслідувати, а винуватців і тих, хто приймав політичні рішення, треба притягнути до відповідальності", – наголосив Штайнмаєр.

На його переконання, російське варварство в Україні має припинитися. Він закликав президента Росії припинити бойові дії, а також дозволити евакуацію цивільного населення з Маріуполя.

Коментуючи питання санкцій, Штайнмаєр зазначив, що країни ЄС мають збільшити економічний тиск на Росію. Він повідомив, що усі країни намагатимуться зменшувати експорт енергоносіїв з рф, зауваживши, що імпорт газу з росії до ФРН впав з 60% до 40%.

"Можна сказати, що це все ще багато, але на підставі цих даних видно, що ми серйозно ставимося до зменшення енергетичної залежності від Росії", – заявив президент ФРН.

Він додав, що з огляду на структуру німецької економіки "немає можливості відмовитися від російських енергоносіїв так швидко, як того дехто очікує".

"Той, хто ініціює санкції, не має постраждати більше, ніж сама Росія", – зауважив Штайнмаєр.

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Штанмайер, якщо вродився дурнем - дурнем і подохнеш. Путінський жополиз, мля.
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12.04.2022 18:54 Відповісти
а вона потрібна така зброя? і за такі гроші? сау за 17лямів. може краще купити за такі гроші літака в словаків чи поляків. а сау купити у чехів не гіршу але в три рази дешевше?тай з німчурою краще не мати справ,вони в любий момент підставлять, або в них снаряди закінчаться,або порох відсиріє,або ще щось. це ж кацапські хвойди,чого з ними діло мати.Правільно зеля не захотів з ним зустрічатися.
тварина хоче собі бонусів заробити, пішов ***** за кораблем.
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12.04.2022 19:20 Відповісти
Побачимо що і як скоро вони почнуть поставляти. Одна справа формули писати, а зовсім інша справа допомогати ******** зброєю, а не касками та радянським непотрібом який давно треба було на металобрухт пустити.
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12.04.2022 20:55 Відповісти

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