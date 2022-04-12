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Коломойський (1767) США (4626)

Коломойський вже намагається відсудити частину заблокованих в США російських коштів, – DW

коломойский

11 компаній, які внаслідок анексії Росією 2014 року Криму втратили низку автозаправних станцій і об'єктів нерухомості на півострові, намагаються стягнути компенсацію з Росії у рахунок заморожених США російських коштів.

Позов на суму $34,5 млн вже подано до Окружного суду округу Колумбія, повідомляє Deutsche Welle.

Позивачі домагаються в американських суддів стягнення коштів на підставі рішення арбітражного суду в Швейцарії, ухваленого у квітні 2019 року.

У тексті цього арбітражного рішення бенефіціаром українських компаній-позивачів, найбільшими з яких є "Стабіл", "Рустел", "Кіровоград-Нафта" і "Трейд Траст", вказаний олігарх Ігор Коломойський.

Адвокат компаній Коломойського Джеймс Бойкін в інтерв'ю агенції Reuters зазначив, що замороження США активів в рамках санкцій за розв'язану проти України війну є нагодою для його клієнта стягнути кошти.

"Якщо кошти можуть бути скеровані на потреби людей, які стали жертвами російської агресії, я не розумію, чому Крим і люди, які зазнали втрат внаслідок анексії мали би бути винятком", – вважає Бойкін.

Адвокат також назвав Коломойського жертвою російської агресії, оскільки мільярдер був критиком Кремля.

Як повідомлялось, у 2021 році США запровадили санкції проти Коломойського через підозри в корупції.

Його активи заморожені через підозру у відмиванні коштів, виведених з "Приватбанку" і вкладених у нерухомість в Сполучених Штатах. Мін'юст США подав чотири позови про конфіскацію американських активів Коломойського через відмиванням коштів "Приватбанку".

Від провідних західних політиків неодноразово лунала думка, що заморожені в рамках санкцій російські активи у США мають бути конфісковані і скеровані на відбудову після війни.

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Топ коментарі
+54
цього козла коломойського треба викинути з України куда-небудь. на фіг він нам здався,злодюга.
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12.04.2022 19:08
+45
тебя суку на нары , а не компенсацию жертве кремля
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12.04.2022 19:22
+44
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12.04.2022 19:28
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цього козла коломойського треба викинути з України куда-небудь. на фіг він нам здався,злодюга.
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12.04.2022 19:08 Відповісти
За папшей Каламойским ФБР плачет и не только !Филатов сказал , что он не помогат теробороне , выжидая , чья возьмет ?
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13.04.2022 10:12 Відповісти
Серйозна заява, куди-небудь, аби не в США
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13.04.2022 11:37 Відповісти
тебя суку на нары , а не компенсацию жертве кремля
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12.04.2022 19:22 Відповісти
Сучий син цей Коломойський.
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12.04.2022 19:26 Відповісти
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12.04.2022 19:28 Відповісти
Чем эта бедная тварь помогла Украине в войне против нелюдей.Мразь.как и многие Украинские олигархи!!!!!
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12.04.2022 19:37 Відповісти
А хто ж з них не покидьок? Назовіть хоч одного.
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12.04.2022 20:38 Відповісти
Ця тварюка "помагала" тільки ослаблюючи Україну і на жаль це вдалося(
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12.04.2022 22:35 Відповісти
Своїми агентами: янєлох і вонапрацює. І це лише "люди" що обіймали найголовніші посади, а скільки лайна вони з собою привели...
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13.04.2022 11:32 Відповісти
Этому выродку будет уготована особая участь......
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12.04.2022 19:41 Відповісти
То так. Першим біля корита.
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13.04.2022 00:45 Відповісти
Бідний поганецьЛюся:повинен віддуватись,*****,дуже спокійним та зрадливим голосом,то так....та увесь світ вже знає, що бєняренигаткаламой (хитрозробленийжид) має провести оборудку за 100 млд .доларів за те ,що кремлівські війська пройдуть через всю Україну (майже без опору українських ВОЇНІВ,НАРОДУ УКРАЇНИ) і вийдуть на кордони НАТО (ПОЛЬЩІ) і нагнуть як треба НАТО,ЄВРОСОЮЗ і восторжествує "тайожний союз"......та не сталось так.....бо бєня і його нацюцюрники отримали 100 уїв від українських ВОЇНІВ і УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ! І поки ,що ніхто не знає,що там наше безславне і небрите наговорило Борису Джонсону.....і як буде повертати аванс бєня...поки що херсонською областю та і сплюндрованними містами і містечками,вбитими,згвалтованними дітьми,громадянами і ріками крові....
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12.04.2022 20:34 Відповісти
От пас**да. Якщо так сильно хоче цих грошей - нехай би сам поїхав по них до США.
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12.04.2022 21:03 Відповісти
Пристрелите кто-нибудь Коломойшу. Сделаете для всего света богоугодное дело и вас будут почитать как святых. Бо Коломойша - это воплощение почти всех смертных грехов
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12.04.2022 22:17 Відповісти
так
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12.04.2022 23:18 Відповісти
а каких людей воспитал! один вовочка с кривого рога чего стоит!
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13.04.2022 01:57 Відповісти
И только так👍🤝🇺🇦! Его имя уже вызывает отвращение!!! Сволота!!! ЗеБеня, как веревочке не виться всё равно приходит конец!!! Держись за него крепче и своих паскуд и предателей!!
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13.04.2022 11:57 Відповісти
Для успішного розгляду і задоволення позову необхідна його особиста присутність у США.
Відсиджування у бункері на банковій 11 ніяк не сприяє розгляду справи у Окружного суду округу Колумбія.
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12.04.2022 22:21 Відповісти
Як казало одне *уйло, "от'явлєнний прахадімєц" - самого Абрамовича кінул на дєньгі!

Цікаво, коли це наш найбільш договорособний викотить пред'яву за корабельний заводік у Севастополі та хвабрику в Липецьку...🤨
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12.04.2022 22:29 Відповісти
ну, поки що тільки фанати зєлоха відмітились...
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12.04.2022 22:48 Відповісти
только нє Парашенка! нагадати , хто вклав вам зебілоїдам у ваші порожні голови цю думку? нагадую - кацапи і їх сателіти в Україні - інтер, україна , 112, і , звичайно ж Г+Г!
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12.04.2022 22:52 Відповісти
А нагадати тобі, хто запросив Ведмедчука до переговорного процесу з сепараистами, в один тур похеривши Женевський формат?
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12.04.2022 23:29 Відповісти
Від Женевського формату відмовилась москва. Ви можете скільки завгодно наполягати на своєму бажанні, але якщо ішна сторона не сприймає ваше бачення, перемовин просто не буде.
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13.04.2022 00:48 Відповісти
Про відмову від того формату незламним миролюбам було заявлено мінімум за місяць до виборів. І вони в один тур все це підтримали, незважаючи на попередження про наслідки. А т. зв. "нормандський" формат виник лиш після того, як "договороспособні" миролюби, погодившись на переговори з терористами, зрозуміли у що вони вляпались...

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13.04.2022 01:39 Відповісти
Хто був ініціатором відмови від Женевського документу і від проведення подальших зустрічей?
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13.04.2022 02:14 Відповісти
Відмову від перемовин у т. зв Женевському форматі ще за місяць до однотурових виборів анонсував один кандидат, який на той час ні до державної політики, ні до тих перемовин ніякого стосунку не мав (більш того - він добровільно відмовився від пропозицій очолити уряд після Майдану. Теза про те, що перемовини можуть відбутися лише за згодою сторін могла б вважатися справедливою, надто ж для тих, хто в один тур обрав мир, однак... Усім таким миролюбам варто не забувати, що мир є ціллю бідь-якої війни, але вєсь цимєс в тому, що мова може йти лише про мир на умовах, вигідних переможцію, а той, хто між війною та ганьбою обирає мир - той отримує все.
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13.04.2022 11:37 Відповісти
Запросив його ***** через Мєркєль Но ти і надалі пізді шо то був Пєтя
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13.04.2022 01:59 Відповісти
Поліграф Поліграфович, а хто призначив на посаду керівника МЗС тов. Клімкіна - також Меркель?

https://www.pravda.com.ua/news/2020/09/4/7265292/

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13.04.2022 11:43 Відповісти
А ЯК СТАРАЛАСЬ МАСЕЙЧУК-********* -- БЕНЬКА МАБУТЬ ПРЕМИЮ НЕ ОДНУ ДЛЯ НЕИ ВИПИСАВ З ГРОШЕЙ ЯКИ З ПРИВАТУ ******* РАЗОМ З БОГОЛЮБОВИМ . И НИ РАЗУ НЕ ВЯКНУЛА ЯК З 14 ПО 22 РИК ПРОДАВАВСЯ ..ПРОДУКТ.. ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КВАРТАЛА 95 В БЕНЗОКОЛОНКЕ ***** --- ОНА ТАКАЯ СПРАВЕДЛИВАЯ И ПРИНЦЫПИАЛЬНАЯ НАША НАТАША
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13.04.2022 06:35 Відповісти
Таки да, но первым эту фразу скалах путин, а СМИ каломойского и иже с ним эти слова растиражировали.
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13.04.2022 08:17 Відповісти
Тобі таки порох насрав у борщ...за цими дивись "напьорсточніками".
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12.04.2022 23:19 Відповісти
КОЛИ ВЖЕ ВІН ЩЕЗНЕ З УКРАЇНСЬКОГО ОБРІЮ,КОЛИ ВІН РОДИВСЯ ,СОВІСТЬ ВМЕРЛА
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12.04.2022 23:03 Відповісти
Бєні в США особисто потрібно приїхати для розгляду справи.
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12.04.2022 23:22 Відповісти
Беня за свої гроші судиться. Тільки Україна мовчить. Обікрав людей на 5 млрд. доларів, держава компенсувала з наших податків і Беня в шоколаді. Свій президент. Бені все можна.
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12.04.2022 23:33 Відповісти
Не презедент, а президенти
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13.04.2022 11:52 Відповісти
Я думаю, самый простой способ избавиться от этой твари, это чтобы "Тероборона Днепра" тихо одела бы ему мешок на голову, и вывезла бы в Польшу, например, на базу ВВС США.
И ЗЕ бы этот сценарий полностью устроил тоже.
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12.04.2022 23:48 Відповісти
Я думаю його там нема. Він десь у Буковелі ховається. Хоча знайти його та віддати США ідея цілком слушна.
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13.04.2022 09:29 Відповісти
Филатов сказал, что Беня в Днепре.
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13.04.2022 13:40 Відповісти
буде сидіте разом із Фірташем у Гуантанаме
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13.04.2022 00:16 Відповісти
Везде успевает, суетится, где наживой пахнет. Ну и нюх!
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13.04.2022 00:29 Відповісти
это лицо выбора Украины , или стадной части Украины
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13.04.2022 04:25 Відповісти
ЭТО ПРОСТО БИЗДЕЦ --- ЭТИМ ДВУМ ТВАРЯМ КАЛЛОМОЙСКОМУ И ФИРТАШУ СВЕТИТ ПО 10 ЛЕТ В США С КОНФИСКАЦИЕЙ . А ОНО ПО СУДАМ БЕГАЕТ . СИДЕЛ БЫ ТИХО **** ЗДОРОВЬЕ БЕРЕЧЬ НАДО ПЕРЕД ТЮРЬМОЙ И ДЛЯ НАЧАЛА ОТДАТЬ В НАЦБАНК 155 000 000 000 ЯРДОВ ГРВ. КОТОРЫМИ ЗАКРЫЛИ ДЫРУ В ..ПРИВАТЕ.. ИНТЕРЕСНО КУДА БЕНЯ БУДЕТ ДРЫСТАТЬ ЕСЛИ ЗЕЛЯ ВЫБОРЫ ПРОИГРАЕТ ......
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13.04.2022 06:25 Відповісти
Спробуйте вгадати з трьох разів, хто фінансує сьогоднішню ПіаР кампанію хероя-спаситєля-палкаводца-прєзідєнта?
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13.04.2022 06:54 Відповісти
Не ЕСЛИ, а когда ПРОИГРАЕТ.
Впрочем ЗЕдятлам сейчас впаривают, как АРЕСТович про гениальность Вавы и, что Залужный так, сбоку сидит и просто исполняет все решения этого пАлкАводца.
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13.04.2022 08:16 Відповісти
Ну тепер бєня зробить "зрадником" Порошенка (ось для чого "спіймали мертвечука)..міжнародний злодій не може заспокоїтись зате, що забрали Приват (хоча він вже відбив його не раз і не 7 млд.доларів) і монобанк-це мало...Вофік,якщо найближчим часом ,бєнякаламой не буде депортованний в США ....то всі оці затримання ,скрути в трубочку і засунь собі і бєні в інструмент яким ти граєш по роялю!!!Ренегати,******. Кров льється по Україні рікою у бєні-президентська компанія.... бріфінги,бріфінги давай бєнядіктова,піаніст......і інші....шоу починається!Лікті кусають,що не вспіли до війни провести таку оборудку...де тепер портнов,мабуть теж напоготові!Українці не зачаровуйтесь,нас вбивають....а оці граються!
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13.04.2022 08:40 Відповісти
Світ дає нам гроші, щоб ми вистояли перед Рашкою. А Бєня хоче всі ті гроші вкрасти.
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13.04.2022 08:54 Відповісти
Матёрый Пля сучёныш,ахметка вон как никак а гуманитарку по трохи раздаёт в регионы,а беня и порох даже ща,в войну,--за бабло рубяца,вот гниды конченные,это просто клещи на украинском народе
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13.04.2022 09:02 Відповісти
Коломойский конечно жулик ,но он за Украину поэтому можно понять и простить или как сказал президент Трамп кто в наше время не жулик
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13.04.2022 09:05 Відповісти
Мойша, чому мен1 не подобаеться н1 те, що ти написав, н1 мова, якою ти прислужився? Хто за Укра1ну - це хитрожопе та ненажерливе? Воно лише за самого себе та сво1 экон. 1нтереси. Для всякого укра1нця це людинопод1бне створ1ння - внутр1шн1й ворог, паразит на т1л1 укр. сусп1льства, бур"ян на нашому пол1, що треба скор1ше вирвати.
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13.04.2022 12:06 Відповісти
Це маячня!
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13.04.2022 13:53 Відповісти
Як його викинути-він же хазяїн України..
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13.04.2022 09:28 Відповісти
Докерувався Україною,стерво ренигат каламой:і війну накликав і біду зробив для всього народу....за оце ви голосували,українці?
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13.04.2022 09:42 Відповісти
Нарешті українці майже одностайно сприймають аксіому про те що Коломойський міжнародний аферист і найбільший злодій, який обідрав Україну понад 5 млрд. доларів, відмив кошти в зарубіжні банки і скупив там чимало нерухомості і промислових об"єктів . Тільки глашатаї влади роблять свої вкиди щоб перевести стрілки на інших, до яких також чимало є, а буде ще більше претензій після війни. Але я про Ко і його спільників. А як же тепер бути із спільною власністю в Україні Коломойського і Медведчука -зрадника, вірніше Коломойського і Оксани Марченко, хоча фактично це одне і те ж з певними юридичними нюансами? Все знову подарують Бені, чи Ко просто забере собі, бо державі "своєї" долі він не подарує при "своєму" президенту. Подібно як облгази в Україні понад 10 років рахуються фірташа, той сидить у в"язниці, а всі підприємства приносять злодію прибутки. Тому питання про відшкодування збитків Ко через суд США- це вилами по воді, нехай олігарх -злодій стає в чергу після держави Україна. Американська феміда не така сліпа і дещо бачить ширше....
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13.04.2022 10:32 Відповісти
Тільки щоб не було так після війни, як було після Майдану
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13.04.2022 12:02 Відповісти
Сколько можно смотреть на этого бандита, который нас продолжает обворовывать в Украине безнаказано? Усмехаясь!!! ЗеБеня готовься, спектакль тоже заканчивается
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13.04.2022 11:48 Відповісти
Коли вже ця паскуда здохне ?
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13.04.2022 11:56 Відповісти
какая отвратная рожа!
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13.04.2022 11:59 Відповісти
Ну прямо як у серіалі "Ліквідація" "...я ж така жертва, така жертва..."
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13.04.2022 12:05 Відповісти
Этот жирный бородатый еврей затихорился - с начала войны его не слышно и не видно. И совершенно понятно - оно выжидает чья возьмет - на ту сторону оно и станет. Гнать этого козла нахрен, тем более что он должен быть в Украине сейчас
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13.04.2022 12:42 Відповісти
ЗеБеня, безоружное гражданское население Украины в Буче, Ирпене, Мариуполе и других наших населенных пунктах это продолжение твоей «работы» с Ермаком и другими прихвостнями по МН-17, Вагнеравцами, Оманом и очень много других дел как предателей страны! Надо было раздать оружие людям! Теперь и ответите за это! «Любимый» ты наш на весь мир! Думал народ одурачить очередной раз, но даже 73%-м вправил , наверно, мозги 🧠, что пора вас приводить к ответствен. Хотели вечно сидеть, все получите -Довичне в тюрьме!!! Слава Украине!!! Она пострадала очень сильно и вся наша мразь должна отработать на каторге, но уже без единой копейки! Больнее расстрела для них!!🇺🇦
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13.04.2022 12:45 Відповісти
Впевнена,що і під час війни ,ця "жертва" обдірає бюджет України!!
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13.04.2022 13:49 Відповісти
каломойша-в ротйобаний підорас.
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13.04.2022 14:07 Відповісти
этого урода нужно превселюдно резать и вешать, так и будет после нашей победы!
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13.04.2022 14:27 Відповісти
Чмо ганебне. До в'язниці Guantanamo.
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13.04.2022 14:39 Відповісти

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