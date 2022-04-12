Світовий банк готує пакет підтримки для України на $1,5 мільярда

Світовий банк готує пакет підтримки в розмірі $1,5 млрд для зруйнованої війною України, включно з виплатою в розмірі $1 млрд із фонду кредитора розвитку для найбідніших країн.

Про це заявив президент Світового банку Девід Малпасс, передає Reuters.

Малпасс, виступаючи у Варшаві, сказав, що цей пакет став можливим завдяки схваленні 11 квітня $1 млрд допомоги Міжнародної асоціації розвитку (IDA) від країн-донорів і країн-реципієнтів, а також виплати $100 млн IDA сусідній Молдові.

Виступаючи напередодні весняних зустрічей Світового банку та Міжнародного валютного фонду наступного тижня, Малпасс сказав, що підтримка банку допомагає Україні надавати важливі послуги, включно з виплатою заробітної плати працівникам лікарень, пенсій та соціальних програм.

"Світовий банк був створений у 1944 році, щоб допомогти Європі відновитися після Другої світової війни. Як і тоді, ми будемо готові допомогти Україні з відбудовою, коли настане час", – сказав Малпасс.

План потребує повного схвалення радою директорів Світового банку в найближчі тижні, сказав речник Світового банку.

Джерело додаткових $500 млн для України Малпасс не уточнив.

Допомога надходить на додаток до близько $923 млн у вигляді швидкого фінансування, затвердженого Світовим банком минулого місяця, яке також включає внески країн-донорів.

Малпасс сказав, що Світовий банк тісно контактує з українською владою для надання підтримки та працює над наданням допомоги українським біженцям та країнам, які їх приймають.

За словами Малпасса, Світовий банк аналізує глобальні наслідки війни в Україні, включно зі стрибком цін на продукти харчування та енергоносії, і "готує швидку відповідь на кризу, яка надасть цілеспрямовану підтримку країнам, що розвиваються".