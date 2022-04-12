Мережа "Сільпо" частково запустила два склади під Києвом

Мережа супермаркетів "Сільпо" частково запускає роботу двох складів під Києвом, а також із налагодженням поставок відновить роботу 18 магазинів у Києві та області, Сумах, Чернігові, Харкові у найближчі півтора тижні.

Про це йдеться в повідомленні мережі, передає Інтерфакс-Україна.

"Щойно ми налагоджуємо процес постачання продуктів, ми одразу відкриваємо тимчасово закриті супермаркети. В останні два дні ми частково запустили два склади під Києвом, тому постачання продуктів та асортимент стали більш стабільними. Планова доставка товарів відновлена ​​вже у 20 містах", – сказано в повіомленні.

Так, найближчим часом у Києві працюватиме 80 супермаркетів "Сільпо", у Київській області – 18, у Харкові – 9, у Сумах – 3, у Чернігові – 2.

Як повідомлялося, "Сільпо" має намір відновити роботу до 30 магазинів у Києві та на звільнених територіях до кінця квітня.

У мережу "Сільпо" входять 325 супермаркетів у 60 містах України та 4 делікатес-маркети Le Silpo – у Києві, Дніпрі, Харкові та Одесі. Мережа входить до групи Fozzy Group.

Fozzy Group – один з найбільших українських рітейлерів з майже 690 торговими точками на всій території країни. Компанія розвиває торгові мережі різних форматів: супермаркети "Сільпо", оптові гіпермаркети Fozzy Cash & Carry, магазини біля будинку "Фора", дискаунтери Thrash!, фармацевтичні супермаркети "Біла ромашка", магазини персональної електроніки Ringoo.