Україні потрібно економити золотовалютні резерви, – Рожкова

Економічні результати березня для України з точки зору впливу війни ще є викривленими через довоєнну інерцію, фіскальні ризики зростатимуть, і в таких умовах важливо берегти накопичені за останні роки міжнародні резерви.

Про це завила перша заступниця голови Нацбанку України Катерина Рожкова, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За різними оцінками, у нас від 35% до 50% ВВП вже на сьогодні втрачено. Ми розуміємо, що фіскальні ризики як ніколи дуже серйозні. Є ціль не допустити дестабілізації на фінансовому та макроекономічному фронті. Нам треба на сьогодні якомога бережніше ставитися до наших золотовалютних резервів", – сказала вона.

Рожкова нагадала, що нинішні $28 млрд міжнародних резервів – це хороший запас, накопичений після Революції гідності.

"На сьогодні статистика трохи викривлена. Березень прожили ще за інерцією мирного часу: весь лютий ще відбувався експорт, економіка жила у мирній схемі майже до кінця лютого. Вже квітень, і вже зрозуміло, що експорт скорочено дуже сильно. Фізично неможливо навіть урожай минулого року доставити – порти заблоковані", – зазначила перша заступниця голови Нацбанку.

"Запасу в Росії, військового, економічного, незважаючи на санкції, – його багато. І це може бути рік-півтора року - не знаю, я в цьому не фахівець. Не треба одягати рожеві окуляри… Ми оптимістичні, ми переможемо, але це буде важка перемога, зокрема на економічному фронті", – додала Рожкова.

Говорячи про поточну ситуацію в банківській системі, вона наголосила, що обсяг коштів населення з початку війни зріс і ліквідність системи висока – 140-160 млрд грн банки тримають лише у депозитних сертифікатах НБУ. Крім того, понад 70% банківських відділень працюють і є доступними, додала представник регулятора.

"Використовуватимемо наші золотовалютні резерви, доки не отримаємо регулярну допомогу і не відновиться економіка… Ми вже купили 20 млрд наших (військових) облігацій, по суті ми зробили це за рахунок наших золотовалютних резервів. Це впливатиме на рівень інфляції, і вона зростатиме - ми маємо це розуміти", - зазначила перша заступниця голови НБУ.

Перший заступник глави НБУ уточнила, що паралельно триває активна робота із залучення коштів міжнародних партнерів, і з початку війни Україна вже отримала $3,6 млрд фінансової підтримки.

Як повідомлялося, за попередніми даними НБУ, станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили $28,12 млрд, у березні вони зросли на 2% або на $569,6 млн, передусім, завдяки надходженню фінансової допомоги від партнерів.