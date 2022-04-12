Зеленський підписав закон про гарантію 100% суми депозиту на час війни

Президент Володимир Зеленський підписав закон №2180-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб", яким запроваджується 100% гарантія за депозитами населення в банках.

Документ повернуто з підписом президента 12 квітня, свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, парламент ухвалив відповідний закон 1 квітня.

Законом встановлюється, що протягом дії воєнного стану в Україні та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану Фонд гарантування вкладів фізичних осіб відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки. До цього максимальна сума відшкодування становила 200 тис грн. Дія цього пункту поширюється на банки, які будуть віднесені до категорії неплатоспроможних після набуття чинності цим законом.

Крім того, законом скасовано зобов’язання Фонду гарантування вкладів фізичних осіб за векселями, випущеними у 2015 і 2016 роках для виплат гарантованих сум вкладникам неплатоспроможних банків, та викуплених Мінфіном.

Також законом дозволяється дирекції МТСБУ спрямувати кошти централізованих страхових резервних фондів на придбання "військових" облігацій внутрішньої державної позики.

Після завершення воєнного стану закон передбачає підвищення гарантованої державою суми коштів за вкладами до 600 тис. грн. Водночас АТ "Ощадбанк" стане учасником системи гарантування вкладів фізичних осіб і втратить 100% гарантії за депозитами у мирний час.