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держборг (1062) гривня (1458) Мінфін (2872) ОВДП (796) облігації (1444)

Попит на придбання військових облігацій у гривні зріс у 6 разів, – Мінфін

пенсия,зарплата,военные

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 12 квітня, змогло розмістити номіновані в гривні облігації на 6,17 млрд грн.

Як свідчать дані на сайті Мінфіну, від продажу ОВДП з терміном обігу 6 місяців під 10% річних надійшло 1,47 млрд грн.

Ще 4,7 млрд грн надійшло від розміщення облігації терміном обігу 15 місяців під 11% річних.

Як повідомлялося, минулого тижня Мінфін зміг розмістити військові облігації в гривні лише на 963,53 млн грн, проте розмістив номіновані у іноземній валюті цінні папери на 143,38 млн євро.

29 березня Міністерство фінансів змогло розмістити номіновані в гривні військові облігації на 3,33 млрд грн.

22 березня Мінфін розмістив номіновані в гривні облігації на 6,04 млрд грн.

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Кто-то жертвует на армию, а кто-то наваливается.
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12.04.2022 20:24 Відповісти

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