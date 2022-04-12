Китайська Huawei відключила можливість оплати картками російської системи "Мир" у своєму магазині застосунків

Китайська корпорація Huawei відключила підтримку російських карт "Мир" у своєму фірмовому магазині додатків AppGallery.

Як повідомляють російські ЗМІ, тепер при спробі оплати карткою "Мир" платіж відхиляється, магазин пропонує використовувати інший спосіб платежу або спробувати пізніше.

Труднощі при використанні банківських карток російської платіжної системи також підтвердили у службі підтримки Huawei, не уточнивши причин цього.

Напередодні російський банк "Открытие" повідомив, що Huawei видалила його програму з AppGallery. З магазину також зникли додатки російських "Промсвязь банку" (ПСБ) та ВТБ. Раніше програми цих банків були видалені з App Store та Google Play. Раніше США та ЄС ввели блокуючі санкції проти ВТБ, ПСБ та "Открытие".

Оплата картками "Мир" у AppGallery стала доступна користувачам наприкінці січня.

Huawei – великий китайський виробник споживчої електроніки та телекомунікаційного обладнання. У травні 2019 року США внесли компанію до списку санкцій, оскільки, на думку американської влади, вона займалася збором розвідувальної інформації на користь китайського уряду. Ці звинувачення компанія неодноразово відкидала. Внаслідок цього діяльність Huawei на американському ринку була значно обмежена.

Як повідомлялося, раніше міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard оголосили про припинення роботи на російському ринку. За картками міжнародних платіжних систем Visa та Mastercard, випущеними російськими банками, буде недоступна оплата за кордоном, у тому числі на зарубіжних інтернет-ресурсах.

Водночас карти цих платіжних систем усіх російських банків продовжать працювати всередині країни як завжди, тому що операції з ними з 2015 року обробляє "Національна система платіжних карток Росії". Їй же належить платіжна система "Мир", яка розроблялася на випадок санкцій.