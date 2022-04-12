Мінфін Росії рекомендував зупинити виплати за євробондами на тлі дефолтів російських компаній

Міністерство фінансів РФ рекомендувало припинити надання дозволів на виплати за єврооблігаціями російських компаній.

Як повідомила пресслужба міністерства в Telegram, причиною такого рішення вказано те, що сплачені за євробондами кошти нібито не доходять до їх власників в РФ.

"Підкомісія урядової комісії з контролю за здійсненням іноземних інвестицій погодилася з пропозиціями Мінфіну Росії та Банку Росії припинити видачу дозволів на виплати з єврооблігацій у порядку, визначеному емісійною документацією", – йдеться у повідомленні.

Російське міністерство пояснює, що з огляду на запроваджені проти РФ санкції, виплати за єврооблігаціями отримують тільки ті облігаційні органи, облік прав яких здійснюється в іноземній обліковій системі, а до російських власників єврооблігацій гроші не доходять.

У зв’язку з цим російським компаніям рекомендовано організувати такі виплати окремо, перевівши виплати російським власникам євробондів через російського платіжного агента.

"Підкомісією також рекомендовано як альтернативний варіант забезпечення позичальниками інтересів російських інвесторів здійснити їх достроковий викуп за рублі через російську ринкову інфраструктуру", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, ВАТ "Російські залізниці" (РЖД) допустила дефолт за єврооблігаціями після того, як не виплатила відсотки за ними минулого місяця. Як це свідчать дані Комітету з кредитних деривативів (Credit Derivatives Determinations Committees), РЖД стала першою російською компанією з таким статусом. Водночас виплати за євробондами не змогла провести ще ціла низка російських компаній.

Сама РЖД заявляла, що намагалася виплатити купон за облігаціями, але не змогла перерахувати кошти їх власникам з огляду на "зобов’язання щодо дотримання законодавчих та нормативних вимог у кореспондентській банківській мережі".

Інвестори також очікують підтвердження дефолту Росії за суверенними облігаціями після того, як купонні виплати за двома випусками минулого тижня були здійснені в рублях. Обидва випуски євробондів мають 30-денний пільговий період для сплати відсотків, тому офіційно дефолт за ними ще не настав. Якщо це станеться, це буде перший дефолт Росії за зовнішнім боргом за понад століття.